12 квітня, 12:20
Благодатний вогонь уже в Україні: перші фото святині

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Благодатний вогонь прибув з Єрусалима до України через Варшаву і був зустрінутий на українсько-польському кордоні військовослужбовцями Волинського прикордонного загону.
  • Святиню доставили до кафедрального собору Луцька, а згодом вона вирушила до інших храмів країни та на передову, зокрема, до Києво-Печерської лаври.

У Єрусалимі у Велику Суботу 11 квітня у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Святиню вже передали до України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон. 

Цікаво Чому дата Великодня щороку змінюється: ви цього могли не знати 

Що відомо про прибуття Благодатного вогню в Україну?

Благодатний вогонь доправили до України у ніч Воскресіння Христового. Святиню на українсько-польському кордоні в КПП "Устилуг" зустріли військовослужбовці Волинського прикордонного загону. 

Вогонь прибув з Єрусалима до Варшави, після чого його передали вірянам для подальшого перевезення в Україну, 
– зазначили прикордонники.

З пункту пропуску святиню доставили до кафедрального собору Луцька, а звідти вона попрямувала до інших храмів країни та на передову.

Благодатний вогонь прибув в Україну / Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон

 

Також стало відомо, що Благодатний вогонь міг прибути до Києва. Українська Православна Церква Московського Патріархату повідомила, що під час Літургії до Києво-Печерської лаври прибув благодатний вогонь із храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. 

Благодатний вогонь міг прибути у Києво-Печерську лавру / Відео з фейсбуку УПЦ МП

Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква поки що не писала про отримання Благодатного вогню з Єрусалима.

Що відомо про сходження Благодатного вогню?

  • Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього у Єрусалимі близько 14:00 11 квітня. Після цього вогонь передали по християнських церквах по всьому світу. 

  • Цьогоріч церемонію проводили фактично в закритому форматі через загрозу обстрілів. До храму допустили обмежену кількість людей, а доступ до Старого міста у Єрусалимі перебував під суворим контролем.

  • Варто зазначити, що 12 квітня на Великдень в Україні по церквах продовжують освячувати паски.