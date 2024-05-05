Благодатний Вогонь прибув до України: в ДПСУ показали перші фото

5 травня 2024, 08:59
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Джерело:

ДПСУ

У неділю, 5 травня, до України прибув Благодатний вогонь із Єрусалиму. Першими його у Великодню ніч зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.

Пізно вночі скаути доставили його в пункт пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні. У ДПСУ показали перші фото вогню з Єрусалиму в Україні.

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У ДПСУ показали, як зустрічали Благодатний вогонь

У ДПСУ поділилися кадрами того, як зустрічали Благодатний вогонь на українсько-молдовському кордоні.

Як зустрічали Благодатний вогонь / Фото ДПСУ

Пізно вночі скаути доставили його в пункт пропуску «Старокозаче», що на українсько-молдовському кордоні. Вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління,
– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що сходження Благодатного вогню відбувається щороку, в суботу напередодні Великодня, її проводять в храмі Гробу Господнього. Потім християни поширюють цей вогонь по всьому світу.

Володимир Зеленський привітам українців із Великоднем

  • Уранці 5 травня Зеленський записав звернення. У ньому він привітам українців із Великоднем. Він наголосив, що цей день символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви, а також – перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. За все це Україна бореться 802 дні.
  • Очільник держави зауважив, що Україна вистояла, адже "у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло".
  • Президент резюмував, що Бог повернеться у тимчасово окуповані території. Зокрема, він зазначив, що "ні ординська навала, ні нацистська окупація, ні російський терор не зможуть стерти нас із лиця Землі".
Автор: Ярослав Погончук