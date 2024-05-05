Благодатний Вогонь прибув до України: в ДПСУ показали перші фото

У неділю, 5 травня, до України прибув Благодатний вогонь із Єрусалиму. Першими його у Великодню ніч зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.

Пізно вночі скаути доставили його в пункт пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні. У ДПСУ показали перші фото вогню з Єрусалиму в Україні.

Дивіться також У церквах почалися святкові служби на Великдень: урочисті трансляції із храмів

У ДПСУ показали, як зустрічали Благодатний вогонь

У ДПСУ поділилися кадрами того, як зустрічали Благодатний вогонь на українсько-молдовському кордоні.

Як зустрічали Благодатний вогонь / Фото ДПСУ

Пізно вночі скаути доставили його в пункт пропуску «Старокозаче», що на українсько-молдовському кордоні. Вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що сходження Благодатного вогню відбувається щороку, в суботу напередодні Великодня, її проводять в храмі Гробу Господнього. Потім християни поширюють цей вогонь по всьому світу.

Володимир Зеленський привітам українців із Великоднем