22:16
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, сьогодні
      Вєсті.UA
      20:41, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги СерпомПо
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      СерпомПо

      Благосостоянии России – хуже некуда

      161
      Эта власть народ не слышит! / Twitter

      Ох, эти иностранные агенты! Чуть зазеваешься, глядишь – провокация. И снова этот Левада-центр (российская негосударственная исследовательская организация)!

      Почти три четверти россиян, оказывается, считают, что интересы властей и народа не совпадают. 30% респондентов уверены, что "определенно не совпадают", 42% – "скорее не совпадают". А все потому, что властям не интересна жизнь рядовых сограждан.

      Читайте также: Даже самые тупые стали понимать, что Россиия не имеет будущего

      Клевета и гнусный поклеп!

      Еще как интересна! Только о народе и думают. Вот Владимир Владимирович во время своего краткого, но насыщенного визита в Питер так прямо и сказал земляку, задавшему вопрос о внешней политике: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

      Или вот депутаты. Россияне и пожаловаться толком не успели, что с резкой оливье не справляются, потому что 31 декабря – рабочий день, а народные избранники раз – и проектик внесли, чтоб 31-го всегда был выходной.

      Да что говорить! А разрешение бесплатно собирать валежник? Выправить лицензию и собирать грибы? Зарегистрироваться и охотиться с луком? Тянуть к дому газ за счет материнского капитала? Вам все мало? Да Собянин (мэр Москвы) плитку день и ночь кладет, и росгвардейцев кличет, чуть народ больше трех собираться начинает. И все для того, чтобы москвичам комфортно было. Или питерский мэр Беглов. Он всю прошлую зиму лично снег простой лопатой в городе чистил!

      Если 53% уверяющих, что "власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ", имеют в виду Медведева, Шувалова, Сечина, Миллера или Костина с Рогозиным с их огромными квартирами, домами, яхтами и т.п., так зря. Министрам и топ-менеджерам, как объяснил президент, просто приходится много платить, а то "разбегутся по частным конторам или за границу уедут" и "в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны".

      А народ, он свой, глубинный. Он никуда не денется.

      Важно! У Зеленского ответили, пойдет ли он на уступки Путину

      Священника Московського патріархату затримали з коробкою наркотиків: коментар "Нової пошти"
      сьогодні
      7545
      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 161
      сьогодні , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 82
      сьогодні , 21:00 П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада
      Анна Калюжна 119
      сьогодні , 20:00 Судді погодили шокуючі компенсації моральної шкоди Портнову і скандальному ДАІшнику
      Роман Маселко 1110
      сьогодні , 19:58 Євро-2020: результати жеребкування групового етапу
      Юрій Семенюк 497
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук