У підмосковному Домодєдово – блекаут: мешканці скаржаться на проблеми з теплом та водою

У місті Домодєдово, що неподалік від Москви, сталася масштабна аварія на електромережах. Через це значна частина району залишилася без електроенергії.

Жителі також скаржаться на відсутність опалення та водопостачання. Подробиці передноворічного блекауту в Росії повідомляє 24 Канал із посиланням на Exilenova+.

Що відомо про відключення світла в Домодєдово?

За даними компанії "Мособлэнерго", масові відключення світла й тепла спричинені технічним збоєм в системі електропостачання.

Представники підприємства запевнили, що бригади вже "працюють над усуненням проблеми", та перепросили у мешканців за тимчасові незручності. Тим часом на вулиці мінус 8 градусів, що значно ускладнює ситуацію.

Домодєдово залишилося без світла: дивіться фото з мережі

Зазначимо, що в ніч на 31 грудня у населеному пункті Раменське в Підмосков'ї через аварію на високовольтній підстанції без електрики, води й тепла опинилися близько 120 тисяч мешканців міста.

У місцевих чатах багато жителів Раменського не повірили офіційній версії про технічну аварію та традиційно поширювали конспірологічні теорії, звинувачуючи в диверсії Україну.

До того ж ввечері 30 грудня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, тоді в Підмосков'ї стався масштабний блекаут, через що без електроенергії залишилися від 100 до 600 тисяч жителів.

