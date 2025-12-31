У підмосковному Домодєдово – блекаут: мешканці скаржаться на проблеми з теплом та водою
- У Домодєдово сталася аварія на електромережах, значна частина регіону – без світла.
- Місцеві жителі скаржаться на відсутність опалення при мінус 8 градусах.
У місті Домодєдово, що неподалік від Москви, сталася масштабна аварія на електромережах. Через це значна частина району залишилася без електроенергії.
Жителі також скаржаться на відсутність опалення та водопостачання. Подробиці передноворічного блекауту в Росії повідомляє 24 Канал із посиланням на Exilenova+.
Що відомо про відключення світла в Домодєдово?
За даними компанії "Мособлэнерго", масові відключення світла й тепла спричинені технічним збоєм в системі електропостачання.
Представники підприємства запевнили, що бригади вже "працюють над усуненням проблеми", та перепросили у мешканців за тимчасові незручності. Тим часом на вулиці мінус 8 градусів, що значно ускладнює ситуацію.
Домодєдово залишилося без світла: дивіться фото з мережі
Зазначимо, що в ніч на 31 грудня у населеному пункті Раменське в Підмосков'ї через аварію на високовольтній підстанції без електрики, води й тепла опинилися близько 120 тисяч мешканців міста.
У місцевих чатах багато жителів Раменського не повірили офіційній версії про технічну аварію та традиційно поширювали конспірологічні теорії, звинувачуючи в диверсії Україну.
До того ж ввечері 30 грудня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, тоді в Підмосков'ї стався масштабний блекаут, через що без електроенергії залишилися від 100 до 600 тисяч жителів.
Проблеми росіян через війну: останні новини
У ніч на 31 грудня дрони вдарили по нафтопереробному заводу та нафтовому терміналу в Туапсе (Краснодарський край).
Внаслідок атаки було пошкоджено установку первинної переробки нафти, транспортні трубопроводи, газову магістраль, тепломережу, а також кілька будівель, включно з морським кадетським корпусом та житловими будинками.
Цікаво, що російські користувачі соцмереж активно коментували інцидент фразами на кшталт "Ялиночка, гори!".
Того ж 31 грудня, напередодні Нового року, неспокійно було і в Рибинську Ярославської області. Місто зазнало ймовірної атаки невідомих безпілотників, що супроводжувалося серією вибухів та сильною пожежею.