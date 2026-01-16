Росії буде дуже складно, – Андрющенко заінтригував наслідками атак по ТОТ

На тимчасово окупованому Півдні фіксують нові удари по енергетичних об'єктах, зокрема в районах Приморська та Бердянська. Через перебої зі світлом окупована частина Запорізької області знову живе в режимі постійних відключень.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці атаки мають прямі наслідки для можливостей окупантів на півдні. Він наголосив, що без стабільного електропостачання Росії буде дуже складно підтримувати роботу ключових систем на ТОТ.

Дивіться також Експерт сказав, чи може Росія вдарити "Орешником" по Україні найближчими днями

Удари по підстанціях на ТОТ посилюють проблеми окупантів

На окупованій частині Запорізької області відключення світла стали майже постійними. Окупанти не можуть нормально розвести споживання для армії та цивільних. У підсумку страждають усі одночасно.

Окупована частина Запорізької області в січні фактично не виходить з блекаутів,

– сказав Андрющенко.

Такі удари, за його словами, потрібні не через сезон, а через прямий вплив на можливості ворога. Без стабільного живлення складніше використовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіолокаційні системи та підтримувати роботу інших військових елементів. Це також б'є по безпілотних системах, які окупанти застосовують на півдні.

Це не дає можливості ефективно застосовувати РЕБ і працювати системами РЛС,

– пояснив Андрющенко.

Він додав, що останнім часом фіксували ураження підстанцій у районі Приморська та поблизу Бердянська, а також повторні спроби ударів по великих вузлах біля Маріуполя. Ключовою ціллю він назвав підстанцію Заря, яка живить значну частину приазовського регіону. Якщо її знешкодять, окупантам буде набагато складніше підтримувати роботу військових об'єктів на Півдні.

Як блекаути на ТОТ б'ють по ремонту техніки та виробництву дронів?

Найбільше від відключень страждають майданчики, де ворог ремонтує техніку і працює з безпілотниками. Логістика автотранспортом від цього залежить менше, але виробництво і ремонт без електрики швидко зупиняються. Це особливо помітно там, де треба підіймати двигуни, працювати зі станками і важким обладнанням.

Найбільше це впливає на безпілотні системи, ремонт і виробництво,

– сказав Андрющенко.

Окремо він звернув увагу на Маріуполь, де окупанти тримають велику ремонтну базу на території комбінату Ілліча. Туди, за його словами, звозять і танки, і бойові машини піхоти, але без світла робота стає. Генераторів там, за інформацією з його джерел, немає.

Коли йде відключення електрики, ця база зупиняється,

– пояснив Андрющенко.

Також блекаути послаблюють протиповітряну оборону, бо засоби радіоелектронної боротьби не можуть довго працювати на генераторах. Він додав, що після масових відключень у приазовському коридорі удари по цілях у Ростовській області, зокрема в районі Таганрога, ставали частішими і точнішими.

Чому не завжди є відео ударів і що відомо про Джанкой?

Повідомлення про ураження об'єктів на ТОТ не завжди мають фото чи відео підтвердження. Це пов'язано з обмеженнями на окупованих територіях, комендантською годиною і ризиками для людей, які могли б знімати наслідки. Додатково ускладнюють ситуацію погодні умови та проблеми з супутниковим зв'язком.

Далеко не завжди можливо отримати відео або фото підтвердження того, що відбувається,

– сказав Андрющенко.

Він також прокоментував інформацію про удар по підстанції біля Джанкоя. За його словами, ураження було, але його вже полагодили. Водночас цей епізод вплинув на логістику, бо йшлося про електрифіковану ділянку залізниці, якою йде постачання.

Ураження там полагодили вже. Він вплинув на логістику, бо там електрифікована ділянка залізниці,

– пояснив Андрющенко.

Далі, за його словами, команда фіксує вибухи там, де має можливість отримати дані з місця. Частина таких епізодів не потрапляє в офіційні звіти, бо для цього потрібно додаткове незалежне підтвердження. Тому загальна картина ударів може бути ширшою, ніж те, що видно у публічних повідомленнях.

Що відомо про останні удари по Росії: