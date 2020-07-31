Одеський блогер Станіслав Домбровський 31 липня лезом порізав собі горло в залі під час судового засідання. Це сталося після того, як чоловіка відправили в СІЗО за підозрою у хуліганстві.

Почувши рішення Приморського райсуду чоловік лезом поранив собі шию. Його госпіталізували. Про це повідомили в поліції Одеської області.

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Очевидці кажуть, що в суді Домбровський, який раніше був судимий, кричав, що краще померти, аніж потрапити до СІЗО.

В чому підозрюють Домбровського

Домбровського підозрюють в хуліганстві. 20 липня пізно увечері поблиз кафе "Віват" в Одесі блогер вдарив ветерана АТО. Той впав на землю і втратив свідомість. Також там додають, що Домбровський погрожував застосувати сльозогінний газ. Цю подія зафіксовали на відео.

Водночас сам блогер переконує, що вдарив чоловіка, оскільки заступився за свого товариша Євгенія Гавриленка, якого "били біля дому семеро за те, що він неправильно курив сигарету".

Він називає справу проти себе сфабрикованою. Пояснює це тим, що нещодавно записав відео з критикою президента Володимира Зеленського. На ньому блогер обговорює загибель під Зайцевим на Донбасі українського військового та в нецензурній формі засуджує дії глави держави.

На відео, яке блогер опублікував перед судом, він також наголошує, що у нього є троє дітей.

У суді кажуть, що відправили підозрюваного у СІЗО, оскільки на волі він може тиснути на потерпілого та свідків.

Дивіться відео, як Домбровський порізав собі горло в суді:

Що відомо про Станіслава Домбровського і чому він скандальний

Станіслав Домбровський є одеським активістом, поетом, актором та блогером. Перед цим мав сім судимостей за крадіжки, шахрайство і грабіж. Нещодавно заявив, що балотуватиметься на крісло міського голови Одеси.

Домбровський неодноразово брав участь у скандальних акціях. Зокрема, у 2019 році він кинув плюшеву іграшку рожевого кольору у формі статевого органу в народного депутата Мустафу Найєма, який приїхав до Одеси.

Під час іншої акції, біля Одеської ОДА, Домбровський вкусив за ніс лідера громадської організації "Зелений лист" Владислава Балінського.



Станіслав Домбровський / Фото kekc news