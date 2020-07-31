Скандальний блогер Домбровський порізав собі горло під час суду: що про нього відомо – відео 18+
Одеський блогер Станіслав Домбровський 31 липня лезом порізав собі горло в залі під час судового засідання. Це сталося після того, як чоловіка відправили в СІЗО за підозрою у хуліганстві.
Почувши рішення Приморського райсуду чоловік лезом поранив собі шию. Його госпіталізували. Про це повідомили в поліції Одеської області.
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Очевидці кажуть, що в суді Домбровський, який раніше був судимий, кричав, що краще померти, аніж потрапити до СІЗО.
В чому підозрюють Домбровського
- Домбровського підозрюють в хуліганстві. 20 липня пізно увечері поблиз кафе "Віват" в Одесі блогер вдарив ветерана АТО. Той впав на землю і втратив свідомість. Також там додають, що Домбровський погрожував застосувати сльозогінний газ. Цю подія зафіксовали на відео.
- Водночас сам блогер переконує, що вдарив чоловіка, оскільки заступився за свого товариша Євгенія Гавриленка, якого "били біля дому семеро за те, що він неправильно курив сигарету".
- Він називає справу проти себе сфабрикованою. Пояснює це тим, що нещодавно записав відео з критикою президента Володимира Зеленського. На ньому блогер обговорює загибель під Зайцевим на Донбасі українського військового та в нецензурній формі засуджує дії глави держави.
- На відео, яке блогер опублікував перед судом, він також наголошує, що у нього є троє дітей.
- У суді кажуть, що відправили підозрюваного у СІЗО, оскільки на волі він може тиснути на потерпілого та свідків.
Дивіться відео, як Домбровський порізав собі горло в суді:
Що відомо про Станіслава Домбровського і чому він скандальний
- Станіслав Домбровський є одеським активістом, поетом, актором та блогером. Перед цим мав сім судимостей за крадіжки, шахрайство і грабіж. Нещодавно заявив, що балотуватиметься на крісло міського голови Одеси.
- Домбровський неодноразово брав участь у скандальних акціях. Зокрема, у 2019 році він кинув плюшеву іграшку рожевого кольору у формі статевого органу в народного депутата Мустафу Найєма, який приїхав до Одеси.
- Під час іншої акції, біля Одеської ОДА, Домбровський вкусив за ніс лідера громадської організації "Зелений лист" Владислава Балінського.
Станіслав Домбровський / Фото kekc news