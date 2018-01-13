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Блогер назвав причину блокування мобільного зв'язку в "ДНР"

14:25, сьогодні 618 Читать новость на русском
Блогер назвав причину блокування мобільного зв'язку в
Блогер назвав причину блокування мобільного зв'язку в "ДНР" / ua.korrespondent.net

Бойовики "ЛДНР" навмисно заблокували зв'язок останнього українського оператора мобільного зв'язку Vodafone на окупованій території, щоб заробляти на власному зв'язку і відрізати Донбас від України.

11 січня на окупованих бойовиками територіях повністю зник мобільний зв'язок Vodafone. За інформацією сайтів бойовиків, відбулася повна зупинка обслуговування абонентів Vodafone Ukraine після 13:00.

Читайте також: Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС

Як зазначив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook, до цього йшло давно – ще з літа ширились чутки, що скоро відключать мобільний зв'язок від Vodafone.

Ватажки "ДНР", зрозуміло, звинувачують у всьому українську сторону і українського оператора, але ініціатива по вигнанню МТС з Донецька належить саме їм – це в своєму пості підтвердив і польовий командир Ходаковський,
– зазначив блогер, додавши скрін поста бойовика.

На думку Казанського, бойовики і куратори з РФ таким чином продовжують політику відчуження окупованих територій на Донбасі. Але оператор бойовиків "Фенікс" не витримує навантаження і працює з великими перебоями, а стартових пакетів не вистачає.

"Із зовнішнім світом тепер можна зв'язатися тільки через інтернет. До речі, купити "Фенікс" можна тільки за паспортом. Так що кільце тотального контролю навколо жителів ОРДЛО продовжує звужуватися. Ну нічого, зате республіка народна", – іронічно додав журналіст.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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