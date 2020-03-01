15:40
1 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Блогерка Діденко не ховатиме чоловіка, який помер від експерименту на її дні народжені

      - Читать новость на русском
      Блогерка Діденко не ховатиме чоловіка / golbis.com

      День народження "аптечного Ревізорро" Катерини Діденко 28 лютого закінчився трьома смертями. Її чоловік Валентин Діденко вирішив влаштувати їй ефектну вечірку та висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду. Від небезпечних виділень вуглекислого газу він та ще двоє друзів блогерки померли.

      1 березня після смерті чоловіка блогерка Катерина Діденко повідомила в інстаграмі, що не ховатиме чоловіка. 

      Важливо: День народження блогерки Діденко в Росії закінчився трьома смертями: що сталося

      У сторіз вона сказала, що планує кремувати його, а прах розвіяти над полем. 

      Коли будуть похорони… Точніше похорону не буде. Валя хотів, щоб його кремували. Він говорив: "Я не хочу, щоб мене ховали, відспівували. Я хочу щоб мене кремували та розвіяли прах",
      – заявила Діденко.

      До слова, багатьох здивувала поведінка самої Катерини Діденко після трагедії. Спочатку вона виклала в соцмережі відео з-під дверей реанімації, де на той момент помирав її чоловік. Через кілька годин після його смерті блогерка записала відео з фільтром на обличчі й сказала, що на її святкуванні померли троє людей.

      В іншому сторіз вона додала, що їй потрібна допомога психологів і попросила підписників порадити хороших фахівців. На наступний день після смертельної вечірки Діденко зізналася, що спілкувалася вже з трьома психологами і зараз їй "стало значно легше".

      Дивіться відео: Катерина Діденко прокоментувала похорони свого чоловіка

      Що відомо про смерть на дні народженні Діденко:

      • 28 лютого російська блогерка Катерина Діденко святкувала своє 29-річчя. У банному комплексі у Москві її чоловік Валентин хотів створити святковий антураж і висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду. При цьому відбулася хімічна реакція і з кубиків льоду почав активно виділятися вуглекислий газ і став потрапляти у дихальні шляхи тих, хто вирішив скупатися.
      • Коли гості стрибнули у воду, то почали синіти й втрачати свідомість. Люди, що перебували у воді, отримали сильні хімічні опіки легенів. На місце святкування прибули 4 бригади швидкої медичної допомоги.
      • Зауважимо, що працівники сауни попереджали Валентина, що в приміщенні небезпечно застосовувати таку кількість сухого льоду, але він проігнорував їхні слова. Додамо, що подружжя Діденків ще до трагедії експериментували з сухим льодом. Про це свідчать публікації фото і дописів у соцмережах.
      • Кількість її підписників за останні дні суттєво збільшилася. За нею почали стежити ще 400 людей, а загальна кількість аудиторії російської блогерки перевалила за мільйон.

      Дивіться відео: як на дні народження Діденко засипали сухий лід у басейн

      Зверніть увагу: Чим небезпечний сухий лід: прості поради, що врятують життя

      Чемпіонат Європи з біатлону: результати всіх гонок
      сьогодні
      Автор: Северин Трач
      Теги: LifeStyle Надзвичайні ситуації Новини Росії Москва Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Фільми березня: що подивитися в кіно у перший місяць весни
      Марта Вересюк
      сьогодні , 13:00 Масштабна оборудка з відмивання грошей: що відомо про тіньові угоди Порошенка і Тігіпка
      Дмитро Гнап
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 12:00 Місія виконана: ми запустили безкоштовні курси англійської онлайн
      Іван Примаченко
      сьогодні , 09:00 Головні новини за 29 лютого: історична угода США й Афганістану, повернення захоплених РФ рибалок
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук