Блогерка Діденко не ховатиме чоловіка, який помер від експерименту на її дні народжені

День народження "аптечного Ревізорро" Катерини Діденко 28 лютого закінчився трьома смертями. Її чоловік Валентин Діденко вирішив влаштувати їй ефектну вечірку та висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду. Від небезпечних виділень вуглекислого газу він та ще двоє друзів блогерки померли.

1 березня після смерті чоловіка блогерка Катерина Діденко повідомила в інстаграмі, що не ховатиме чоловіка.

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У сторіз вона сказала, що планує кремувати його, а прах розвіяти над полем.

Коли будуть похорони… Точніше похорону не буде. Валя хотів, щоб його кремували. Він говорив: "Я не хочу, щоб мене ховали, відспівували. Я хочу щоб мене кремували та розвіяли прах",

– заявила Діденко.

До слова, багатьох здивувала поведінка самої Катерини Діденко після трагедії. Спочатку вона виклала в соцмережі відео з-під дверей реанімації, де на той момент помирав її чоловік. Через кілька годин після його смерті блогерка записала відео з фільтром на обличчі й сказала, що на її святкуванні померли троє людей.

В іншому сторіз вона додала, що їй потрібна допомога психологів і попросила підписників порадити хороших фахівців. На наступний день після смертельної вечірки Діденко зізналася, що спілкувалася вже з трьома психологами і зараз їй "стало значно легше".

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Що відомо про смерть на дні народженні Діденко:

28 лютого російська блогерка Катерина Діденко святкувала своє 29-річчя. У банному комплексі у Москві її чоловік Валентин хотів створити святковий антураж і висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду . При цьому відбулася хімічна реакція і з кубиків льоду почав активно виділятися вуглекислий газ і став потрапляти у дихальні шляхи тих, хто вирішив скупатися.

. При цьому відбулася хімічна реакція і з кубиків льоду почав активно виділятися вуглекислий газ і став потрапляти у дихальні шляхи тих, хто вирішив скупатися. Коли гості стрибнули у воду, то почали синіти й втрачати свідомість. Люди, що перебували у воді, отримали сильні хімічні опіки легенів. На місце святкування прибули 4 бригади швидкої медичної допомоги.

Зауважимо, що працівники сауни попереджали Валентина, що в приміщенні небезпечно застосовувати таку кількість сухого льоду, але він проігнорував їхні слова. Додамо, що подружжя Діденків ще до трагедії експериментували з сухим льодом. Про це свідчать публікації фото і дописів у соцмережах.

Про це свідчать публікації фото і дописів у соцмережах. Кількість її підписників за останні дні суттєво збільшилася. За нею почали стежити ще 400 людей, а загальна кількість аудиторії російської блогерки перевалила за мільйон.

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