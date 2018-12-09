Блокпости, тренування резервістів, запити артистів до СБУ: другий тиждень воєнного стану

Десять областей України вже майже два тижні – у режимі воєнного стану. За цей час на в'їздах у деякі міста з'явилися блокпости, на збори скликали резервістів, яким обіцяють заплатити стільки, скільки б вони за цей час заробили у себе на роботі. Безробітні ж отримають від держави 1762 гривні – прожитковий мінімум.

Також, відколи ввели воєнний стан, до України приїздить удвічі менше росіян. Бо тепер на кордоні чоловікам із Росії віком від 16 до 60 треба підтверджувати мету візиту.

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На блокпостах, встановили на в'їзді до Одеси, підозрілі машини зупиняють та перевіряють. На залізничному вокзалі теж побільшало правоохоронці – тут чергують кінологи зі службовими собаками.

Додатково працюють служби правопорядку, працюють у нічний час підрозділи громадськості з залученням службових собак, також будуть додатково працювати в вечірній час підрозділи національної гвардії. Додатково до тієї чисельності, яка вже працювала раніше,

– пояснив заступник начальника Нацполіції в Одеській області Сергій Махотін.

Такі ж блокпости є й на Вінниччині, хоч область і далеко від лінії фронту. Вона межує з Придністров'ям, тож входить у 10 областей, де запровадили воєнний стан.



Тренування резервістів

Посилено готують і війська. На збори збирають резервістів, але кличуть лише тих, кому до 40 і хто має бойовий досвід. Та до військоматів прийшли і ті, кому повістка не надходила.

А раптом війна? Краще зайвий раз на навчання поїхати. Тим більше, що два чи три тижні – це недовго,

– сказав резервіст Дмитро Шабелько.

Тож у деяких містах на збори приїхали вдвічі більше резервістів, ніж планувалося, але взяли усіх. Тренуються вони на полігонах у Запорізькій та Херсонській областях.

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Російським чоловікам від 16 до 60 в Україну потрапити стало складніше: на кордоні треба підтвердити мету візиту. За тиждень цього не змогли зробити 900 осіб. А дехто просто вирішив не ризикувати і відкласти подорож. Щодоби тепер в нашу державу в'їжджає не 2-3 тисячі росіян, а удвічі менше. Перестраховуються і артисти. Одним із перших тур переніс гурт "Акваріум".

Артисти, яких ми збиралися анонсувати, уже подали запити до СБУ і отримали позитивні відповіді. Та вже зрозуміло, що через воєнний стан будемо так робити і надалі. Також будемо зважати, чи варто їх везти взагалі,

– заявив організатор концертів Максим Марко.

Глядачам вартість квитка організатори обіцяють повернути. Проте більшість українців за два тижні воєнного стану незручностей не відчули. Триватиме особливий режим до 26 грудня.

Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна та 24 моряків. Після цього Україна привела Збройні Сили у повну бойову готовність.