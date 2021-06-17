Блокування картки після порушення ПДР: чому борги можуть списати автоматично

У випадку заборгованості банківську картку можуть тимчасово заблокувати. Водночас гроші списуватимуть автоматично.

З проблемою, коли на картці гроші є, проте скористатися ними не можна, зіштовхнувся киянин Ігор Максимов. Він розповів, що отримав штраф за порушення правил дорожнього руху, проте заплатити за це не міг.

До теми Автоматичний арешт рахунків і списання коштів: боржникам варто приготуватись

"У мене залишалося там (на картці – 24 канал) 500 гривень і я їх хотів зняти, а потім дивлюся, у мене повідомлення від банку, що я їх зняти не можу, тому що мої рахунки заблоковані Міністерством юстиції", – розповів Максимов.

Автоматизована система щодо боржників

У банку коротко повідомили: на вимогу виконавчої служби. Водночас виконавці пояснили, що рахунок розблокують тільки після того, як внесеться оплата. Тож якщо опинитися в базі серед низки "закононеслухняних" громадян – з карток борг знімуть автоматично. Для цього вже є напрацьований інструмент – автоматизована система виконавчого провадження, яку використовували при арешті рахунків боржників за аліментами.

Юристи зазначили, що механізм відповідає чинним законодавчим нормам України. Утім, не обійшлося і без недопрацювань, адже борги можуть стягнути, навіть якщо громадяни про це не знають. Адвокат Юрій Білоус розповів, що відповідним наказом Міністерство юстиції "розв'язало руки" виконавцям, і гроші можуть списати навіть без рішення суду.

Людина може не знати про те, що в неї списано кошти, але це буде зумовлено підставами того, що, наприклад, людина уникала судового процесу, не отримує поштові відправлення за своєю адресою, де вона проживає. Вона це повинна робити, вона має право захищатися,

– сказав Юрій Білоус.

Чи можна накладати повний арешт на рахунки

Навіть якщо потрапити в єдиний реєстр боржників, накладати повний арешт на рахунки, за якими надходить заробітна плата, пенсія, соціальна допомога – не можна, якщо це є єдиним джерелом доходу. У таких випадках відрахування мають складати не більше, ніж 20%.

Картку боржників можуть заблокувати: дивіться відео 24 каналу

Водночас картка повинна бути не "універсальною" чи "для виплат", як зазвичай це видають банки, а зі спецрахунком, де вказане її призначення. Інакше доведеться згаяти багато часу доводячи, які саме гроші потрапляють на картку.

"Система, за якою накладається арешт протягом години, двох, трьох, але протягом одного дня робочого це точно, вона функціонує і зараз не у всіх банках. Таких банків, які вже приєдналися до цієї системи є 8", – сказав адвокат.

Зрештою Нацбанк вніс зміни до своїх правил – наразі банки на вимогу виконавців зобов'язані надавати інформацію не лише про рахунки боржника, а і їх номери та залишки грошей на них.



НБУ вніс зміни до правил / Фото 24 каналу

Звичайно, якщо людина – кредитор, та ще й має рішення суду на свою користь, проте "воює", аби воно було втілене у життя, нова модель має допомогти швидше стягнути гроші у боржника. Утім, є й зворотний бік, боржнику в будь-який момент, навіть не підозрюючи того, екран банкомату може показати: "Картка тимчасово заблокована".