Блокування роботи суддів: чому відкладається розгляд справ топ-корупціонерів

На 38 антикорупційних суддів можуть повісити 3,6 тисячі справ, які топ-корупції аж ніяк не стосуються. Це замість 169 справ, які розслідувало Національне антикорупційне бюро. Зараз у депутатів є час до 5 вересня, аби дати початок роботи Вищому антикорупційному суду й повиймати палки з коліс, які вони самі ж раніше і повставляли.

8 липня Президент Зеленський подав в Раду відповідний законопроект. Його прийняття дозволить розблокувати початок роботи суду. Регламент ВРУ дозволяє прийняти такий проект за лічені дні.

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У чинній версії закону до Вищого антикорупційного суду мають передаватися усі справи, які формально відповідають ознакам підсудності не залежно від того, на якій стадії ці справи в судах.

Мова йде про тисячі справ, серед яких понад дві тисячі формально підслідних НАБУ, але в яких розслідування з невідомих підстав здійснювалося іншими органами фактично в порушення закону. Це справи, де ще слідство вели слідчі прокуратури, поліції, СБУ та ДБР.

Окрім того, як виявилося до ВАС (Вищого антикорупційного суду – 24 канал) можуть потрапити справи, де вже збігли або збігають у 2019 році строки давності притягнення до відповідальності. А це означає, що новообрані судді ВАС змушені будуть в першу чергу розглядати саме ці справи, попри те, що вони не мають жодного відношення до політичної корупції.

Натомість, це справи, які роками валялися в інших судах без розгляду і якими тепер планується завалити Вищий антикорупційний суд, аби відволікти від справді важливих кейсів екс-нардепа Миколи Мартиненка, мера Одеси Геннадія Труханова чи екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.



Роман Насіров

Свого часу, після створення НАБУ, їх також намагалися завалити старими справами інших органів. Або поховати під паперовою робою із розгрібання уже фактично злитих іншими органами справ.

Одним словом, зробити все, що відволікти НАБУ від розслідувань реальних ТОП-корупційних справ. Тоді аби недопустити цього також довелося вносити зміни до законодавства.

Однак крім важливих справ до суду можуть також перейти тисячі кримінальних проваджень, які не мають ніякого стосунку до топ-корупції, у яких спливли строки давності та які розслідувалися органами досудового розслідування з порушенням правил підслідності.

За даними Державної судової адміністрації, станом на травень 2019 до Вищого антикорупційного суду загалом мають передати понад 3,6 тисячі справ. І це лише на 38 суддів Вищого антикорупційного суду, з яких 12 — працюватимуть в апеляційній палаті.

Більше того, згідно з законом, у першій інстанції справи мають розглядати колегії із трьох судей, в апеляції — з п’яти. Лише 5% або 169 зі 3,5 тисячі справ належать до справ високопосадової корупції, які розслідували НАБУ та САП.

Якщо ж антикорупційним суддям доведеться розглядати не 169, а 3,5 тисячі справ, уявіть якою буде їхня навантаженість. Це просто заблокує нормальну роботу суддів. Замість швидкого розгляду та довгоочікуваних вироків справи топ-корупціонерів вони і далі роками лежатимуть у судах.



Вищий антикорупційний суд

Окремий антикорупційний суд для того і створювався, щоб розглядати виключно справи великої корупції та виносити вироки учасникам схем, на яких українців обкрадали на мільйони. На відбір суддів із залученням міжнародних експертів пішло близько року і все для того, щоб завантажити їх потім непотрібною роботою?

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Зареєстрований у Верховній раді законопроект дозволить звільнити антикорупційний суд від непотрібних справ та зосередити увагу суддів лише на справа топ-корупціонерів.