Bloomberg: Історія з Приватбанком підірве владу Зеленського, якщо він поступиться олігарху
Оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський вважає, що ситуація навколо Приватбанку та його колишнього власника Ігоря Коломойського, який після президентських виборів наростив свій вплив і претендує на повернення йому фінустанови, може підірвати владу глави держави Володимира Зеленського, якщо він поступиться олігарху.
"В кабінеті Зеленського Коломойський – бажаний гість. 10 вересня він зустрівся з президентом та представниками адміністрації і уряду. За офіційними даними, обговорювалися страйки на заводах Коломойського і тарифи на електроенергію. Але у вівторок "Файненшл таймс" повідомила з посиланням на присутнього на зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що президент хоче домовитися з Коломойським щодо Приватбанку. "Я вкрай вітаю усю риторику, спрямовану на пошук компромісу", – заявив Гончарук газеті", – нагадує журналіст.
Після, додає Бершидський, прем'єр-міністр спішно заявив у відповідь на цю історію, що його уряд "ретельно вивчає ситуацію з Приватбанком, але "ніяких переговорів ні з ким не веде".
"Спростуванням це вважати не можна, враховуючи, що, за повідомленням "Файненшл таймс", рішення домагається сам президент. На посаду прем'єр-міністра Гончарука запропонував керівник апарату Зеленського Андрій Богдан, колишній адвокат Коломойського", – констатував оглядач Bloomberg.
Зазначимо, експосол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що Зеленський повинен бути дуже обережним з Коломойським.