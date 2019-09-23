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      Bloomberg: Історія з Приватбанком підірве владу Зеленського, якщо він поступиться олігарху

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      Історія з Приватбанком підірве владу Зеленського
      Історія з Приватбанком підірве владу Зеленського / radiosvoboda.org

      Оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський вважає, що ситуація навколо Приватбанку та його колишнього власника Ігоря Коломойського, який після президентських виборів наростив свій вплив і претендує на повернення йому фінустанови, може підірвати владу глави держави Володимира Зеленського, якщо він поступиться олігарху.

      "В кабінеті Зеленського Коломойський – бажаний гість. 10 вересня він зустрівся з президентом та представниками адміністрації і уряду. За офіційними даними, обговорювалися страйки на заводах Коломойського і тарифи на електроенергію. Але у вівторок "Файненшл таймс" повідомила з посиланням на присутнього на зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що президент хоче домовитися з Коломойським щодо Приватбанку. "Я вкрай вітаю усю риторику, спрямовану на пошук компромісу", – заявив Гончарук газеті", – нагадує журналіст.

      Після, додає Бершидський, прем'єр-міністр спішно заявив у відповідь на цю історію, що його уряд "ретельно вивчає ситуацію з Приватбанком, але "ніяких переговорів ні з ким не веде".

      "Спростуванням це вважати не можна, враховуючи, що, за повідомленням "Файненшл таймс", рішення домагається сам президент. На посаду прем'єр-міністра Гончарука запропонував керівник апарату Зеленського Андрій Богдан, колишній адвокат Коломойського", – констатував оглядач Bloomberg.

      Зазначимо, експосол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що Зеленський повинен бути дуже обережним з Коломойським.

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      Теги: Новини політики Ігор Коломойський Володимир Зеленський Приватбанк
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