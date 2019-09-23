Bloomberg: История с Приватбанком подорвет власть Зеленского, если он уступит олигарху

Обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский считает, что ситуация вокруг Приватбанка и его бывшего владельца Игоря Коломойского, который после президентских выборов нарастил свое влияние и претендует на возвращение ему финучреждения, может подорвать власть главы государства Владимира Зеленского, если он уступит олигарху.

"В кабинете Зеленского Коломойский – желанный гость. 10 сентября он встретился с президентом и представителями администрации и правительства. По официальным данным, обсуждались забастовки на заводах Коломойского и тарифы на электроэнергию. Но во вторник "Файнэншл таймс" сообщила со ссылкой на присутствовавшего на встрече премьер-министра Алексея Гончарука, что президент хочет договориться с Коломойским насчет Приватбанка. "Я крайне приветствую всякую риторику, направленную на поиск компромисса", — заявил Гончарук газете", – напоминает журналист.

После, добавляет Бершидский, премьер-министр спешно заявил в ответ на эту историю, что его правительство "тщательно изучает ситуацию с Приватбанком, однако "никаких переговоров ни с кем не ведет".

"Опровержением это считать нельзя, учитывая, что, по сообщению "Файнэншл таймс", решения добивается сам президент. На должность премьер-министра Гончарука предложил руководитель аппарата Зеленского Андрей Богдан, бывший адвокат Коломойского", – констатировал обозреватель Bloomberg.

Отметим, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Зеленский должен быть очень осторожным с Коломойским.