Blue Origin назвала рік, коли почнеться колонізація Місяця

Американська компанія Blue Origin заявила, що вже 2023 році людина розпочне колонізацію Місяця. До цього часу корабель Blue Origin має сісти на поверхні супутника.

Про це заявив директор з розвитку компанії, пише popmech.ru.

Він також додав, що це стане "поверненням людини на Місяць".

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Раніше Blue Origin вже говорила про плани щодо колонізації Місяця, а також з організації на Місяці системи доставки. Але конкретних дат не називали.

Вперше очільник компанії Джефф Безос заявив про плани щодо створення місячної колонії у березні 2017 року.

"Пора Америці повернутися на Місяць – і на цей раз залишитися там надовго. Постійна населена база на Місяці - це важка, але гідна завдання. Я відчуваю, що багато людей захоплені цим планом", – сказав тоді Безос.

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