Бо одноразові: у Росії вирішили заплатити добровольцям втричі менше, ніж обіцяли

З кожним місяцем повномасштабної війни проти України російські окупанти з подивом для себе відкривають сувору реальність. Полягає вона в тому, що Росія здатна обманути будь-кого, закинути тисячі людей на смерть та забути про них.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, більш за все невдоволення виникає у тих загарбників, які відправилися нищити нашу країну добровольно. Оскільки Кремль все ж таки не має проблем з бажаючими поїхати на війну, таких людей генерали без тіні сумніву обманюють з оплатою.

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Фактично до всіх добровольців у російському війську ставляться виключно як до одноразових солдатів. Більшість із них через місяць війни ніколи не звернеться до командування з вимогами видати зарплату, адже банально загине. Ті ж, хто вижив, здебільшого не думає про гроші та з радістю тікає додому.

Чесно платять лише кадировцям та вагнерівцям

Єдиними категоріями окупантів, які отримують обіцяні гроші, є представники кадировських загонів та угруповань з Чечні. Крім того, чималі зарплати сплачують найманцям ПВК "Вагнера".

Всі інші, від контрактників збройних сил до мобілізованих на Донбасі, ризикують життям за копійки або взагалі безкоштовно.

Так, примусово відправлені на війну мешканці окупованих частин Донеччини та Луганщини, значаться "добровольцями", яким у "республіках" виплат не передбачено.

Контрактникам російської армії обіцяли кожного місяця виплачувати штатну зарплату та за кожен день перебування на війні по 15 тисяч рублів "бойових" (близько 5 тисяч гривень). Але виходить так, що у найкращому випадку з урахуванням зарплат їм платять по 50 доларів на день (близько 1 тисячі гривень з урахуванням махінацій Центробанку РФ із курсом). При цьому на початку війни "бойові" розраховували за фіксованим курсом, але коли у Росії штучно зміцнили курс рубля, умови змінилися та рубльові доплати стали меншими.

При цьому у Путіна зовсім не бояться якоїсь реакції з боку обманутих ним смертників. Божевільні вбивці, яким пощастило повернутися додому, віддають перевагу мовчанню, а не боротьбі за гроші. Здебільшого вони розуміють, що за вимоги кривавих рублів їх можуть з легкістю вбити чи посадити "за дискредитацію армії".

Втім, розуміння того, що Росія завжди обманюватиме своїх, приходить до загарбників лише після того, як вони побували на війні. Ображеним добровольцям, які розповідають про те, що замість 350 тисяч рублів на місяць їм сплатили лише 100, ніхто не вірить. Зокрема й через це у Росії не закінчуються готові відправитися на війну та ризикувати власним життям заради покращення фінансового становища.

Крім того, у Росії дуже серйозно обробляють збіднілі верстви населення, обіцяючи їм і величезні зарплати, і "ветеранські" виплати. Останні, до речі, не виплатили взагалі нікому, окрім кадировців та вагнерівців. Найманці з ПВК та військові, які прибувають з Чечні, отримують одноразові виплати по 60 тисяч рублів.

Весь фронт тримається на тих, хто підписав короткострокові контракти

Станом на середину червня, попри те, що Росія продовжує зберігати контроль над орками, фактично весь фронт загарбників критично залежить від людей, що підписали короткострокові контракти. Завдяки великій кількості жебраків із відсутністю моралі генерали мають змогу постійно закидати на передову нові й нові сили замість знищених. Поповнювати лави війська мобілізованими терміновиками настільки активно, аби фронти не посипалися, у Кремлі не можуть – цьому заважає ціла низка нюансів від необхідності витрачати час на навчання до складності бюрократичних процедур у Росії.

Добровольчі ж загони Москва може використовувати тут і зараз. До кожного угрупування росіянин, які воліють вбивати українцев, приставляють одного-двох кадрових офіцерів та відправляють їх на Донбас, Хакрівщину чи Херсонщину без проходження медкомісії.

Втім, попри те, що добровольців використовують на найбільш проблемних ділянках, генерали залишаються вкрай незадоволеними якістю цих угруповань. Адже зараз до війська Росії на контракт беруть навіть кримінальників.