За Україну загинули захисники з Волині – Богдан Гайдучик та Сергій Лебедюк

Трагічні новини про втрату українських військовослужбовців надійшли до двох громад Волинської області. У боротьбі за Україну загинули воїни Богдан Гайдучик із селища Заболоття та Сергій Лебедюк із села Холоневичі.

Обидва захисники до останнього подиху залишалися вірними військовій присязі та віддали власні життя під час виконання бойових завдань.

Що відомо про загибель воїнів з Волині?

У Заболоттівській громаді повідомили про загибель 34-річного земляка Богдана Сергійовича Гайдучика. Мешканець селища Заболоття, 1991 року народження, загинув 9 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на території Донецької області.

Тривалий час військовий вважався зниклим безвісти, і лише тепер родина отримала офіційне підтвердження його смерті.

Богдан Гайдучик поліг на Донеччині / Фото зі сторінки громади

Загибель молодшого сержанта Сергія Лебедюка

Сумна звістка також надійшла до Цуманської громади. На щиті до рідного села Холоневичі повертається молодший сержант Сергій Віталійович Лебедюк.

Військовослужбовець загинув 28 серпня 2026 року в районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання.

42-річний воїн віддав найдорожче у боротьбі за Батьківщину. Детальнішу інформацію про проведення прощання з полеглим бійцем у громаді пообіцяли повідомити пізніше.

Сергій Лебедюк загинув на Дніпропетровщині / Фото з фейсбук-сторінки громади

Раніше стало відомо про загибель телевізійника і військового Володимира Тиртичного, який працював у Starlight Media.

Володимир працював режисером монтажу та готував телевізійні програми до ефіру. У липні 2024 року його мобілізували, а з листопада того ж року він вважався зниклим безвісти.