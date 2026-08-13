Не дожив кілька днів до свого 24-річчя: на Донеччині загинув боєць "Азову" Богдан Савчук

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув житель села Стрілецький Кут Богдан Савчук. Для рідних, друзів і побратимів це стало болючою втратою, адже воїн до останнього залишався в строю та виконував свій обов'язок.

Про втрату повідомили у Мамаївській територіальній громаді.

Що відомо про військового, який віддав своє життя за Україну?

За офіційними даними, життя Богдана Савчука обірвалося 7 серпня 2026 року в районі населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області. Він народився 16 серпня 2002 року і не дожив до свого 24-річчя лише дев'ять днів.

Військовослужбовець ніс службу як боєць третього батальйону оперативного призначення військової частини 3028, що входить до складу оперативно-тактичного з'єднання першого корпусу Національної гвардії України "АЗОВ".

У громаді висловили щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна. Там зазначили, що світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав.

Дата, час і місце поховання Богдана Савчука будуть повідомлені додатково, щоб усі охочі могли прийти та віддати останню шану Герою.

Хто загинув захищаючи Україну?

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець із Тернопільщини Юрій Пушкар. Захисник народився 12 червня 1987 року та проживав у селі Переволока. Він служив техніком-водієм групи зв'язку відділення управління мінометної застави. Юрій загинув 31 липня 2026 року поблизу Сердобиного.

3 серпня у Вознесенську провели в останню путь захисника Олександра Нагайцева, який загинув 28 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання біля Ясенового на Донеччині. Рідні, побратими та жителі громади зібралися, щоб віддати останню шану воїну, а містяни створили "живий" коридор уздовж маршруту траурної процесії.

29 липня у Сумах провели в останню путь старшого сержанта Данііла Баранова, який із 2022 року служив у Державній прикордонній службі України. 17 липня 2026 року він зазнав тяжких поранень під час виконання бойового завдання на Сумщині, а 24 липня помер від отриманих травм. Даніілу Баранову назавжди залишилося 23 роки. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими та жителі міста.