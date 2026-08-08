Назавжди в строю: помер військовий Богдан Сосінський

Україна втратила ще одного захисника. Через важку хворобу помер війсьовослужбовець із Тернополя Богдан Сосінський.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Що відомо про військового?

Мер міста 8 серпня повідомив, що внаслідок важкої недуги 5 серпня помер військовослужбовець ЗСУ Сосінський Богдан Павлович.

Щирі співчуття рідним та близьким Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе. Вічна пам'ять захиснику України,

– написав Надал.

Кого ще втратила Україна?

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець із Тернопільської області Юрій Пушкар. Солдат народився 12 червня 1987 року та жив у селі Переволока. У Збройних силах України він служив техніком-водієм групи зв'язку.

У Вознесенську 3 серпня провели в останню путь українського військового Олександра Нагайцева, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Жителі міста утворили "живий" коридор, щоб гідно вшанувати полеглого захисника.

Данііла Баранова провели в останню путь у Сумах. Військовий долучився до лав Держприкордонслужби ще у 2022, а нещодавно отримав важкі поранення на фронті. Тепер йому назавжди 23 роки.

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Артем Коломієць родом із Лисичанська Луганської області. Захисник служив у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.