Де та коли дивитися Різдвяні богослужіння ПЦУ, УГКЦ та РКЦУ

Цьогоріч уже втретє після переходу на новоюліанський календар Православна церква України та Українська греко-католицька церква святкують Різдво Христове 25 грудня. Традиційно святкові богослужіння можна буде дивитися онлайн.

24 Канал розповідає, на яких ресурсах 24 та 25 грудня транслюватимуть служби ПЦУ, УКГЦ та РКЦУ.

Дивіться також До мурашок по шкірі: повний текст колядки "Там во Бахмуті", яка зачіпає за живе

Де дивитися богослужіння ПЦУ?

На Святвечір, який припадає на середу, 24 грудня, українці зможуть онлайн переглянути Всенічне бдіння у навечір'я Різдва у Михайлівському золотоверхому соборі. Воно розпочнеться о 17:00, а очолить його глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

У день Різдва, 25 грудня, Святкова Божественна літургія почнеться о 9:00.

Богослужіння можна буде переглянути на:

Де дивитися різдвяні богослужіння УГКЦ?

24 та 25 грудня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового служби проведе глава УГКЦ Святослав.

У Святвечір о 17:00 розпочнеться велике повечір'я з літією, а Різдвяна утреня та архиєрейська Божественна літургія 25 грудня – о 7:30.

Переглянути їх можна буде на:

Де дивитися святкові меси РКЦУ?

Нічна Різдвяна меса римсько-католицької церкви в Україні 24 грудня у храмі Святого Олександра в Києві розпочнеться о 19:00, а у день Різдва – о 10:00.

Транслюватимуть їх на:

Різдво в Україні