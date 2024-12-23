Де і коли дивитися богослужіння на Святвечір та Різдво 2024

Цьогоріч вдруге після переходу на новоюліанський календар Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначатимуть Різдво Христове 25 грудня. Уже традиційно святкові богослужіння транслюватимуть онлайн.

24 Канал зібрав інформацію, на яких ресурсах можна буде переглянути служби ПЦУ, УКГЦ, а також римсько-католицької церкви в Україні 24 та 25 грудня.

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Де дивитися богослужіння ПЦУ на Святвечір та Різдво

Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе богослужіння у Києві.

У вівторок, 24 грудня, українці відзначатимуть Святвечір. Всенічне бдіння у навечір'я Різдва у Михайлівському золотоверхому соборі розпочнеться о 17:00.

А початок Святкової Божественної літургії у день Різдва, 25 грудня, буде о 9:00.

Богослужіння можна буде переглянути на:

Де дивитися різдвяні богослужіння УГКЦ

Глава УГКЦ Святослав проведе богослужіння 24 грудня та 25 грудня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Велике повечір'я з літією розпочнеться о 17:00 24 грудня, а Різдвяна утреня та архиєрейська Божественна літургія 25 грудня – о 7:30.

Переглянути їх можна буде на Живому телебаченні, а 24 грудня – також на Суспільне Культура.

Служба УГКЦ 24 грудня: дивіться відео

Служба УГКЦ 25 грудня: дивіться відео

Де дивитися святкові меси РКЦУ 24 та 25 грудня

Нічна Різдвяна меса римсько-католицької церкви в Україні 24 грудня у храмі Святого Олександра в Києві розпочнеться о 19:00, а Різдвяна свята меса 25 грудня – о 10:00.

Транслюватимуть їх на каналах EWTN та Суспільне. Культура.

Нічна Різдвяна меса РКЦУ: дивіться відео

Різдвяна свята меса РКЦУ: дивіться відео