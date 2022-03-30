Болгарія теж не піддалася на ультиматум Путіна: разом із ЄС не платитимуть за газ у рублях

Болгарія приєдналася до списку країн, які відмовилися платити за російський газ у рублях. Саме такий ультиматум-вимогу раніше висунув світові Путін.

Про рішення не порушувати умови контрактів повідомив представник уряду Болгарії. За його словами, така вимога Кремля просто не може бути прийнята.

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Це важкий крок для країни

Болгарія є вкрай залежною від російського газу, бо задовільняє ним 90% своїх потреб. Разом із цим, країна все ж не може погодитися на нову божевільну вигадку кремлівського диктатора.

Позиція Болгарії, яка також була узгоджена на європейському рівні, полягає в тому, що таке порушення існуючих контрактів, в яких чітко вказано, що платежі мають здійснюватися в євро чи доларах США, не буде допущено,

– сказали в уряді країни.

Там уже провели нараду щодо цього болючого питання й обговорили, що можна зробити. Тому в країні почалася підготовка до ймовірного припинення імпорту газу з Росії.

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