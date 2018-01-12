Болісний урок смирення для Росії, – польське видання про атаку на військову базу Хмеймім

Обстріл російської авіабази Хмеймім у Сирії, що стався 31 грудня 2017 року, з одного боку, продемонстрував зайву самовпевненість військових РФ, а з іншого – високий рівень підготовки нападників.

Про це пише Defence24.

Видання нагадує, що про атаку спершу повідомила російська газета "Коммерсант" 3 січня. Видання інформувало про сім пошкоджених літаків і численні жертви серед персоналу бази. Натомість в офіційному коментарі з цього приводу, опублікованому МЗС Росії наступного дня, зазначалося про двох убитих і відсутність будь-яких втрат у техніці.

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"Цій версії суперечить хоча б той факт, що на базі Хмеймім з'явився аеромобільний госпіталь Іл-76МД "Скальпель-МТ" з операційним залом і медичною бригадою із 12 чоловік, який здатний забрати 16 тяжкопоранених. Звідси можна припустити, що викликати такий літак військових змусила кількість або важкий стан поранених", – зауважує польське видання.

Це типова стратегія для російського Міністерства оборони: воно намагається приховати інформацію про втрати в Сирії або в Донбасі. Якщо в офіційних повідомленнях говорилося про втрату двох військових, цілком імовірно, що загиблих було набагато більше, а поранених швидко транспортували в РФ, розмірковують автори публікації.

Росіянам дали болісний урок смиренності. Атака 31-го грудня, а також наступні інциденти, в тому числі наліт безпілотників, що стався 6 січня, нагадали їм, що у асиметричних конфліктів свої закони. Лінія фронту проходить там, де проведе її сторона, що перехопила ініціативу, а військовим слід зберігати пильність, навіть якщо їм допомагають урядові сили, а політики заявляють про військові успіхи,

– констатує польська газета.

На перших фотографіях із обстріляної бази Хмеймім, опублікованих незалежними джерелами, помітно, що техніка теж отримала досить серйозні пошкодження.

Таким чином, нападники здобули великий військовий і пропагандистський успіх. Він став можливий завдяки двом факторам, йдеться у статті.

"Одним із ключових чинників, що дозволили провести настільки успішний напад – повна відсутність захисту літаків від наслідків обстрілу. Мова йде не про те, що машини слід заховати в бункерах, а про такі елементарні превентивні заходи, як, наприклад, розміщення навколо місць стоянки літаків мішків із піском. Такий крок дозволив би не тільки пом'якшити наслідки обстрілу, але і знизити ризик пошкодження інших літаків в разі вибуху палива або боєприпасів", – акцентується публікації.

Другий фактор – це військове оснащення сил, що стояли за атакою. Дехто із російських експертів припускають, що для обстрілу використовувався автоматичний міномет 2Б9 "Волошка" калібру 82 мм. "Для своєї військової потужності ця зброя має відносно невелику вагу і розмір. А це, у свою чергу, означає, що нападникам довелося наблизитися до бази на відстань всього декількох кілометрів. Тут слід звернути увагу, що військовий об'єкт Хмеймім знаходиться вглибині території, яку контролюють сили президента Сирії Башара Асада, і охороняється як російськими, так і сирійськими військами", – наголошують журналісти.

Зауважимо, що російський Генштаб запідозрив Україну у причетності до обстрілу авіабази Хмеймім у Сирії.