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Большой газовый блеф Кремля на счет "Северного потока – 2" и количества добытого газа

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"Північний потік – 2"
"Північний потік – 2" / Николай Стариков

Еще в 2015 году министр энергетики РФ Александр Новак бил тревогу по поводу истощения легкодоступных месторождений энергоресурсов в России и проблематичности развития отрасли без импорта западных технологий. И когда речь заходит об энергоресурсах, то в первую очередь на ум приходит мысль о нефти, однако это же касается и газодобычи.

Как известно, Россия является страной с самыми крупными в мире запасами газа. Правда, в отличие от Саудовской Аравии и ОАЭ эти запасы не стали стимулом для экономического развития страны, но не об этом речь. А о том, что значительная часть разработанных месторождений досталась России по наследству от СССР и, на сегодняшний день, их большинство уже исчерпало свои объемы.

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Сейчас в РФ рапортуют о высокой добыче газа, в частности, в 2017 было добыто 690,502 миллиардов кубических метров голубого золота, что на 65, 503 кубических метров больше чем в 2016. В свою очередь в 2015 году было добыто 635,349 кубических метров газа, а в 2014 640,3 миллиардов кубических метров.

Честно говоря, не хотелось бы поддавать сомнению имеющиеся цифры, но с учетом заявлений Новака в 2015 году, падения газодобычи и введением санкций, запрещающих поставки технологии России, рекордный рост в 2017 году выглядит весьма сомнительно. И создается такое впечатление, что цифры, после нескольких лет падения добычи, решили рисовать, используя метод кругового прогона. О подобной махинации я недавно писал в статье "Минэнерго РФ лукавит о росте добычи нефти", когда при добычи нефти Минэнерго РФ учитывала и добываемую конденсатную жидкость, составляющую 5% от объема извлекаемого ресурса.

На этом же фоне весьма сомнительными смотрятся и проекты "Северный поток – 2", "Турецкий поток" и "Сила Сибири", которые явно создаются не для того, чтобы увеличить экспортные возможности России. Тройка газопроводов, с помощью которых 94 млрд не окупятся даже и через 50 лет, представляют собой исключительно пропагандистский спектакль, стоимостью в доллар.

Забавно выглядит и то, что канцлер Германии Ангела Меркель, в угоду местному пророссийскому лоббизму и видимо с перспективой выхода на фамильную пенсию "Газпрома", потакает "Северному потоку – 2", который явно не устоит под напором санкций США. Но, что еще забавнее, если санкции США потопят "СП-2" то в Кремле даже и глазом не моргнут по этому поводу. Деньги уже отмыты, а вы, уважаемая фрау, уж извольте, не мы виноваты, а негодный Трамп, который вроде и наш, но жмет похлеще Обамы!

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Автор: Злой Одессит
Теги: Публікації Новини Росії Новини України Новини політики Ангела Меркель Північний потік-2 Газпром
Джерело: Злой Одессит
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