Бомбардування Києва – це очевидний тероризм, – президент Польщі
25 лютого 2022 , 10:47Читать новость на русском
Джерело:Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські бомбардування столиці України – це "очевидний акт терору".
Про це він написав у Twitter після телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, що ситуація в Києві дуже складна.
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Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю,
– зазначив президент Польщі.
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