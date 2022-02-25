Бомбардування Києва – це очевидний тероризм, – президент Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські бомбардування столиці України – це "очевидний акт терору".

Про це він написав у Twitter після телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, що ситуація в Києві дуже складна.

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Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю,

– зазначив президент Польщі.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.