Росіяни навмисно обстріляли театр у Маріуполі, хоча знали, що там люди, – Amnesty International

Бомбардування окупантами драмтеатру в Маріуполі у березні – один з переліку найжахливіших злочинів Росії в Україні. Правозахисники переконані: російські військові добре знали, що в укриттях закладу ховаються сотні людей.

Про це мовиться у великому розслідування Amnesty International. Правозахисники кваліфікували удар по драмтеатру як військовий злочин, який призвів до смерті десятків людей.

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Правозахисники опитали тих, хто вижив

Команда кризового реагування опитала багатьох тих, хто вижив, і зібрала численні цифрові докази. Вони дійшли висновку, що на приміщення скинули дві 500-кілограмові бомби, які впали поруч та майже водночас детонували.

Після місяців ретельного розслідування, аналізу супутникових знімків та інтерв’ю з десятками свідків ми дійшли висновку, що удар був явним військовим злочином, скоєним російськими військами,

– сказала Агнес Калламар, генеральний секретар Amnesty International.

Саме так, вважають у Amnesty International, має розслідувати цей напад Міжнародний кримінальний суд і всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

У результатах розслідування мовиться, що на драмтеатр скинули 2 бомби вагою 500 кілограмів – з багатоцільових винищувачів. Це могли бути Су-25, Су-30 або Су-34, які базувалися на прилеглих російських аеродромах.

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Театр був центром роздачі ліків, їжі та води

Усім було добре відомо, що в оточеному Маріуполі театр був центром роздачі їжі, води та ліків. У дворах перед будівлею люди написали великими літерами "Діти". Цей напис було видно на супутникових знімках, отож їх добре бачили пілоти.

Все сталося на наших очах. Ми були за 200 чи 300 метрів, коли стався вибух… Я чув літак і звук падіння бомб. Потім ми побачили, як вгору злетів дах,

– розповів свідок подій Ігор Мороз.

Також інші очевидці впевнені – перед вибухом вони чули шум літаків. Жоден із 28 опитаних Amnesty International постраждалих, ані жоден із інших свідків не надав інформації, яка б вказувала на те, що українські військові використовували театр як базу для операцій або місце для зберігання зброї.

Як відбувалось розслідування Amnesty International

Дослідники проаналізували 53 свідчення з перших рук тих, хто вижив, і свідків нападу та його наслідків.

28 людей перебували всередині або поруч із театром у той час.

Amnesty International також проаналізувала супутникові зображення та радіолокаційні дані безпосередньо перед нападом і незабаром після нього.

Є фото та відео від свідків.

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Коротко про трагедію у драмтеатрі:

Росіяни скинули бомби на драматичний театр у Маріуполі 16 березня. Там перебували сотні людей.

При цьому окупанти стверджували, що начебто будівлю "підірвали самі" захисники".

Частина людей наступного дня вийшли зі сховища живими, проте щонайменше десятки загинули.

Точна кількість жертв невідома, адже окупанти самостійно розчищають завали та вивозять тіла.

Дивіться у відео про бомбардування драмтеатру в Маріуполі: