Богдан пропонує референдум через перейменування проспектів Бандери та Шухевича у Києві

Голова Офісу Президента України Андрій Богдан вважає, що конфлікти навколо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві допоможе вирішити референдум.

Богдан зазначив, що у цю справу не втручається, бо не дозволяє Конституція, про це він розповів виданню "РБК Україна".

Важливо: Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць

Голова ОП зазначив, що ці питання належать до компетенції судової системи. Водночас на запитання журналіста про те, хто ж відповідає за ситуацією із перейменуванням Московського проспекту, Богдан відповів: "Це ж не ми робимо".

Я б виніс це питання референдум. Чому хтось повинен визначати, як називати? Хочуть Бандери – нехай буде Бандери,

– сказав він.

Богдан також додав, що це могло б виглядати як "соцопитування, консультативне".

Що відбувається із проспектами Бандери та Шухевича у Києві?Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за"). Проспект Ватутіна став проспектом Шухевича у 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.



Однак 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування цих двох проспектів, повернувши проспектам радянські назви.



Позивачем виступила одіозна Олена Бережна, мати загиблої "регіоналки" Ірини Бережної. У суді вона намагалась довести, що назви "проспект Ватутіна і проспект Московський" для Києва є історичними.

Однак міський голова столиці Віталй Кличко пообіцяв, що вже на наступній сесії Київради депутати ухвалять рішення про повторне перейменування проспектів на честь Бандери та Шухевича.

Чому повернення назв столичним проспектам порушує закон?

Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

Микола Ватутін – Радянський воєначальник, герой Радянського Союзу. Його підрозділи вели бойові дії проти німецьких військ та побіжно — проти Української повстанської армії.

Реванш?

Однак скандальні перейменування відбуваються не лише у Києві. Ще 8 травня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче повернути одному з проспектів міста ім’я маршала СРСР часів керівництва Йосипа Сталіна – Георгія Жукова. Рішення депутати міськради розглянули 19 червня. Так, "за" проголосували 59 депутатів, проти – 13. Звісно, 21 червня Кернес підписав рішення міськради .



Чим відомі люди, чиї імена носять (і носили) згадані проспекти