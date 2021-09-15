BookForum у Львові чекає гостей: 28 книг, за якими варто полювати

У 2021 Львів запрошує книголюбів з різних куточків світу завітати на 28 BookForum. Головний фестиваль осені відбуватиметься упродовж 15 – 19 вересня.

Щоб не загубитися серед калейдоскопу книг, краще наперед визначитися, які ж новинки варто додати у домашню бібліотеку. Ми підготували для тебе добірку поезії та прози від українських і світових письменників.

Зауважте Купуєш одну книгу, а відправляють дві: на Форумі видавців збиратимуть книги для армії

Поговоримо про різне: Париж, молоко, ментальне здоров'я, пограбування банку, дефіле на подіумі та посиденьки з Афродитою у лобі готелю на Мангеттені.

28 книг, які варто знайти на 28-му BookForum

Українські твори

"Псалом авіації" Сергій Жадан

Видавництво: Meridian Czernowitz

Цього разу Жадан відкриває перед читачами свої поетичні скарби, зібрані упродовж 2020 року. Ці історії поет приніс з місця на пагорбах, де серед тиші вчувалося "віддалене дихання міста за обрієм".

У цей час було так важливо добрати слова, "якими можна сказати про відстань". Тим паче, що це були дні, "коли сонце оминало околиці міста". І вже "стало порожньо на пустищах, звідки пішли безтурботні діти". Навіть "самотній король вирішив залишити свої володіння". І жінки несуть за ним хоругви.

Для людства 2020 рік став переломним. Тоді змінилася оптика. А вона у будь-якому випадку призводить до зміни письма. Водночас настає час розповісти про найважливіше.

Зокрема, що "дерева додають нам вертикалі, а озера – глибини".

Сам Жадан зауважив, що: "Псалом авіації" – вірші про людей сильних, яскравих, які, як дерева".



"Псалом авіації" / "Книги ХХІ"

Збірка "Селфі в Парижі"

"Видавництво Старого Лева"

Парижу, без сумніву, можна зізнаватися у коханні цілу вічність. Але важливо не забувати, що найцікавіші історії ховаються у закутках міста: подалі від мерехтливої і щоночі залитої світлом-золотом Ейфелевої вежі.

Українські письменники та письменниці зібралися й зробили спільне "Селфі в Парижі". Збірка зображає живе та щире місто: без звичної ідеальності, яку змальовують у романтичних комедіях.

Упорядниця Ольга Ренн зауважила, що у книзі вимальовується дуже строкатий образ Парижа. Читаючи історії, якими авторки люб'язно діляться, буде нагода і посміятися за келихом ігристого, і посумувати. Не обійдеться без справжніх драм. Бо Париж бачив їх чимало. А деякі навіть занотував на стінах старовинних будівель.

Авторки проведуть своїх читачів в абсолютно різні Парижі. На сторінках змінюватимуться дні, сезони та роки. Але залишиться головне: місто, яке упродовж віків живе заради власних мрій.

До збірки увійшли оповідання Катерини Бабкіної, Гаськи Шиян, Ірени Карпи, Ірини Славінської, Галини Вдовиченко, Лариси Денисенко, Мар'яни Савки, Олени Чернінької, Андрія Шкіля.



"Селфі в Парижі" / "Видавництво Старого Лева"

Антологія "Кримський інжир. Чаїр"

"Видавництво Старого Лева".

Ще одне повернення додому – у Крим. В антології подані найкращі твори учасників конкурсу "Кримський інжир / Qırım іnciri". Зі слів, які належать різним мовам, автори створили щемливе полотно життя півострова.

Древні казки звучать як болі сьогодення, а трагічні новини, які сталися вчора або сьогодні, нагадують давно забутий епос.

На сторінках книги люди сплітають документальність і вигадку. Їхні тексти дарують надію – теплу, як розігрітий сонцем інжир у кримських садах. Їхні історії дозволяють відчути первісний сум, який вітер приносить на материк з вершин Кримських гір.

Коли Крим повернеться додому, а люди – у свої домівки, ця антологія залишиться свідченням незламності та сили.

"Кримський інжир. Чаїр" / "Видавництво Старого Лева"

"Радіо ніч" Юрій Андрухович

Видавництво: Meridian Czernowitz

Кажуть, саме у 2021 світ побачив найліричніший роман Андруховича. Історію про поразку однієї революції, яка втратила свого загадкового лідера, без сумніву, здатного змінити хід історії.

Йосип Ротський став справжнім героєм барикад. Водночас у певний момент йому довелося утікати від переслідування. Ніби пальта, він приміряє долю інших людей зі своїм іменем.

І треба ж, щоб у такий відповідальний момент про себе мусила нагадати недоречна любов.

Зрештою, ця історія – синтез сміху і темряви, холоду та пекла, іронії, після якої раптом стає щемливо.

Талант Андруховича зробив неможливе, і от вже Девід Бові зустрічається з мандрівними музикантами Середньовіччя, а авантюрний роман раптом запрошує на здибанку фентезі.



"Радіо ніч" / "Літакцент"

"Бо є так…" Тарас Прохасько

Видавництво: Meridian Czernowitz

Збірник короткої прози Прохаська – це нова мандрівка у думки автора. Унікальності книзі додає те, що її збудували за взірцем водяного годинника. І збагнути остаточний задум можна, лише перегорнувши останню сторінку.

Прохасько запрошує читачів до експерименту з часом. Пропустити дні та роки крізь себе можна відповідно до власних вподобань: раптово або розтягуючи на усю вічність.

Автор знову повертає читачів у добре знані локації. Зокрема, Карпати у будь-якому випадку залишаються героями Прохаська. Як і Прикарпаття, яке автор називає "раєм яблук". Бо скуштувати такі можна хіба ще на Півночі Франції.

І, зрештою, Прохасько ще на перших сторінках збірника натякає: "Хто побачив зиму, весну, літо й осінь, той не побачить вже нічого радикально нового". Хіба ж не пощастило нам?



"Бо є так" / "Книгобачення"

Збірник "Про що вона мовчить"

Видавництво: Creative Women Publishing

Жінки надто довго мовчали, настав час кричати, говорити і шепотіти про те, що раніше було табу. "Про що вона мовчить" – це 48 відвертих текстів від сміливих авторок.

Вони поділяться з читачами своїми історіями та досвідами про тіло та сексуальність, біль, зцілення, материнство, втрати, кохання і закоханості, відстоювання власних кордонів та навіть сходження на Еверест.

Цей збірник – ніби звернення до усіх жінок, які прийшли у цей світ. Кожна історія – запевнення того, що яка б темна безнадія не огорнула, завжди є хтось, хто скаже: розумію.

Авторками "Про що вона мовчить" стали блогерки, мисткині, волонтерки, підприємниці, активісти, правозахисниці, та інші жінки, які творять Україну тут і зараз.



"Про що вона мовчить" / Creative Women Publishing

"Таємниця старого Лами" Дорж Бату

"Видавництво Старого Лева"

Цього разу Бату переносить читачів у буддійський монастир. Там посеред холодного ранку, вийти у який означало майже те саме, що "пірнути у холодний Байкал", розпочинається історія 2 учнів та їхнього наставника Чімітдорж-лами.

Автор настільки люб’язний, що відкриває скарбничку власних дитячих спогадів. Задля читачів Бату навіть переносить на сторінки книги таємниці Вчення і буддійського світосприйняття.

Водночас цю подорож у минуле варто здійснити не лише задля теплої ностальгії та пошуків, які можуть змінити сенс життя.

Гострим поверненням до реальності стають історії героїв, які є доказом, що долі усіх народів, загнаних у СРСР, – до болю схожі. Бату розповів, що "у пошуках натхнення я знову сів за документи, і одна реальна історія надихнула на сюжет".



"Таємниця старого Лами" / "Видавництво Старого Лева"

"Ми прокинемось іншими" Ії Ківи

"Видавництво 21"

Життя Білорусі поділилося на "до" і "після" 9 серпня 2020 року. Саме тоді люди вийшли на протест проти "злочинного угруповання, що зве себе владою". Відтоді на тривожній карті світу країна залишається біло-червоно-білою трояндою: герої проливають кров, але залишають собі надію.

"Ми прокинемось іншими" – це відверта історія революції, яку розкажуть сучасні білоруські письменники. Це суміш скепсису та надії, радості і страху, гідності та відчаю.

Письменники говорять не лише про минуле й сучасне Білорусі. Вони знайомлять читачів з традиціями та національними особливостями своєї країни.

"Ми прокинемось іншими" присвячують усім, хто готовий прийняти чужу трагедію як свою і розділити радість сусіда як власну.



"Ми прокинемось іншими" / Pen Ukraine

"10 країн після карантину" Романа Маленкова

Видавництво: "Віхола"

Пандемія увірвалася у наші життя й забрала чимало його радостей. Зокрема, мандрівки. У часи до коронавірусу полювання за недорогими квитками, щоб гайнути на вихідні кудись у Стокгольм або Рим, мало не стало новим видом спорту.



Водночас пандемія повісила на двері до світу табличку "зачинено". Мільйони мандрівників залишилися у залі очікування. Їм залишалося хіба що "без надії сподіватися".

На щастя, ситуація потрохи стабілізувалася: все більше країн радо запрошують до себе мандрівників з України. Гріх не зловити момент.

У книзі "10 країн після карантину" автор запрошує читачів у віртуальну мандрівку, після якої залишається тільки одне бажання: відірватися від землі на борту літака.

Маленков розповідає про свої мандрівки до Словаччини, Албанії, Греції, Мальти, Чехії, Туреччини та інших країн, які зайняли почесне місце у його тревелблогерському серці. Автор яскраво розповідає про найцікавіші локації та допомагає поринути у місцевий колорит кожної держави.



"10 країн після карантину" / "Віхола"

"Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях" Марка Лівіна

Видавництво: "Наш Формат"

Журналіст Марк Лівін і психотерапевт Ілля Полудьонний написали книгу, яка допомагає розшифрувати повідомлення власних емоцій. Коли, здавалося б, усе – класно, але водночас щось не так.

Усе почалося з подкасту "Простими словами". Водночас книга його не дублює. У твір автори заклали особливі діалоги, історії, інсайти. Окрім того, Лівін та Полудьонний пропонують читачам вправи, які допоможуть почуватися краще.

Книга складається з 20 розділів, присвячених певному почуттю або емоції. Зокрема, автори говорять про злість, заздрість, образу, сором, самотність та іншу отруту спокійного життя.

Настав час поговорити про свої емоції "Простими словами".



"Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях" / "Наш Формат"

"Абрикосова книгарня" Орести Осійчук

Видавництво: "Наш Формат"

Минуле і сьогодення завжди залишаються поряд. Навіть якщо здається, що час тікає, не зупиняючись ані на мить.

Ще на початку ХХ століття злидні змусили Марію Фариняк віддати свого сина Михайла на виховання родичам померлого чоловіка. Так хлопчик опиняється у родині власника книгарні. Тоді й розпочинається справжня історія Міська Фариняка. Згодом вона загадково переплететься з життям Михайла Фариняка, який належить початку ХХІ століття.

Читачів чекає справжня книжкова феєрія: історія щирої дружби та любові, яка рятує навіть крізь віки, родинні скелети, атмосфера свята та чимало таємниць.

Окремий бонус: книжка – дивовижно смачна. Вже з перших сторінок читачів спокушатимуть мармулядою, цинамоном, абрикосами та маковими завиванцями.

А ви готові завітати до "Абрикосової крамниці"?



"Абрикосова книгарня" / "Наш Формат"

"Перше слідство імператриці" Наталки Сняданко

"Видавництво Старого Лева"

Авторка запрошує героїв у Відень XIX століття. На молодого цісаря Франца Йозефа скоїли замах. Його дружина – імператриця Елізабет Баварська розпочинає своє таємне слідство. А допоможе їй у цьому її перукарка – Катерина з львівського дому Залевських.

Доки у минулому вирують пристрасті в імператорському палаці, до Львова готуються привезти рідкісну скрипку, на якій грав ще Моцарт. Реальність та вигадка у книзі майстерно переплітаються, створюючи захопливе сюжетне мереживо. Атмосфера минулого і сьогодення влучно підкреслює контрасти епох.

Прекрасна Елізабет Баварська (відома у народі також як Сіссі) прожила дуже насичене життя. Водночас її думки, мрії та бажання здебільшого залишалися таємницею. Цього разу читачі мають змогу поглянути на історію імператриці з проекції ретродетективу.



"Перше слідство імператриці" / "Видавництво Старого Лева"

"Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" Дарка Озерна

Видавництво: Yakaboo Publishing

Чи можна зруйнувати усі стереотипи про старість? Звичайно, ні. Але можна поступово ламати кригу вікових обмежень та вчитися розуміти, що життя не закінчується ані після 30, ані після 45 років.

У книзі авторка ділиться інформацією про чинники, які найактивніше сповільнюють або прискорюють старіння. Загалом, дає поради, як здобувати омріяне щастя без магії поза Гоґвортсом.

Не оминає Озерна й вічних тем. Зокрема, пояснює мем про "склянку води на старості" та намагається знайти відповідь, "чому дуже немолода сусідка вважає вас повією?".

Не обходиться у тексті й без мудрості класиків. Розвіюючи міфи про старість, авторка цитує Оксану Забужко, Сергія Жадана, Юрія Іздрика та інших геніїв української літератури.



"Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" / Yakaboo

"Спитайте Мієчку" Євгенія Кузнєцова

"Видавництво Старого Лева"

Іноді влітку час – густий, як мед, він тягнеться повільно і, здається, що до вересня можна прожити усе життя. Щоб не загубитися у великому місті, сестри ставлять своє життя на паузу.

Попереду їх чекає затишне літо у місці сили, будинку з дитинства. Зелені стіни відгороджують героїнь від усього світу, а бабуся Тея не засипає онучок зайвими запитаннями.

Але водночас за воротами продовжує бігти життя. На порозі будинку з’являються люди з колишнього, теперішнього і майбутнього. Усе це віщує неабиякі зміни.



"Спитайте Мієчку" / "Видавництво Старого Лева"

Перекладні твори

"Король Лір" Вільяма Шекспіра

Видавництво: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Усіх поціновувачів класики та естетичних видань чекає приємний сюрприз – ще одне видання Шекспіра з фантастичними ілюстраціями Владислава Єрка.

Унікальності книзі додає й той факт, що це – перший у третьому тисячолітті переклад «Короля Ліра» українською мовою. Переклад здійснив Юрій Андрухович.

Колаборація справжніх маестро українського книжкового світу дарує читачам змогу по-новому переосмислити життя Короля Ліра.

Сюжет все той же: на схилі літ правитель хоче розділити королівство між своїми 3 доньками. Водночас за вікнами – нове тисячоліття, коли старовинні історії набувають нових сенсів.

"Король Лір" від "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ" – це абсолютний витвір мистецтва. У ньому досконала як текстова, так і візуальна складова.

Раніше у видавництві побачили світ "Ромео і Джульєтта" та "Гамлет". Над ними також працював тандем Андрухович – Єрко.



"Король Лір" / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

"Невидимі жінки" Керолайн Кріадо Перес

Видавництво: Vivat

Авторка говорить про гендерну нерівність мовою цифр. У "Невидимих жінках" Перес наводить статистику, позбавлену оцінювального судження. Лише факти, які яскраво демонструють: жінки не є пріоритетом у багатьох сферах життя.

Працюючи над дослідженням, Перес зауважує гендерну нерівність на клавішах фортепіано, у програмах розпізнавання голосу чи під час клінічних випробуваннях лікарських засобів.

Завжди збирають дані про "типового чоловіка". Саме його комфорт та безпека – понад усе. А жінку упродовж століть досліджують значно менше.

Лише один факт: ймовірність загибелі жінки у ДТП на 17% більша, аніж чоловіка. Усе тому, що конструкція автівок розрахована на чоловіків.

Авторка також радить задуматися, чому на обкладинках книжок на кшталт "Анатомія людини" завжди зображали чоловіків. Водночас знань про жіноче тіло науці вдалося зібрати суттєво менше.



"Невидимі жінки" / ZAXID.NET

"Ринок м'яса" Джуно Довсон

Видавництво: #книголав

Упродовж десятиліть світ моделінгу продовжує приваблювати юних дівчат. Деякі з них переконані, що, здійснивши мрію, опиняться у прекрасному Задзеркаллі поряд з Джіджі та Беллою Хадід.

Довсон у своїй книзі змальовує кардинально іншу реальність. Яка розкриває калейдоскоп правди, водночас відрізняючись від викриттів про світ моделей, які писали раніше. З плином років змінюється і моделінг.

"Ринок м'яса" – це історія 16-річної Яни Новак. Раніше дівчина мала безліч комплексів через власну зовнішність. Водночас одна доленосна зустріч, і Яна стає справжньою королевою модельного світу. Вона будує кар'єру моделі у час #TimesUp і #MeToo. Водночас навіть це не може вберегти дівчину від темряви.

Кажуть, ця написана історія назавжди може змінити життя тих, хто мріють про реальний модельний світ.



"Ринок м'яса" / #книголав

"Клара і Сонце" Кадзуо Ішіґуро

"Видавництво Старого Лева"

Цього разу нобелівський лауреат представляє читачам історію дівчини-робота Клари. Її створили для штучної дружби з людською дитиною та відправили до крамниці. Згодом Клара стає компаньйонкою для дівчинки Джозі.

Ніжність та крихкість взаємин протиставляється роботизованому світу, де генетичне редагування вже перестало когось дивувати.

Зрештою, автор хоче, щоб читачі відповіли на головні запитання. Чи має кожен з нас щось настільки неповторне у собі, що його не можна відтворити? І що таке любов? Особливо у світі, де панують високі технології.

Клара особливо сприймає реальність. І все-таки пише у ній свою історію. Сповнену усіляких звичних дивовиж.

Романом "Клара і Сонце" Ішіґуро наче продовжує говорити зі своїми минулими книгами про майбутнє.



"Клара і Сонце" / "Видавництво Старого Лева"

"Тривожні люди" Фредрік Бакман

Видавництво: #книголав

Книги Бакмана – ідеальний варіант для осені, коли вже настає час гарячого чаю, теплих светрів та вечора вдома. Хоча у "Тривожних людях" взагалі-то мовиться про новорічні свята. Але у цьому маленькому сезонному хаосі є свій шарм.

Історія розпочинається, як типова новина з рубрики "кримінал". Спершу чоловік намагається пограбувати банк, а тоді бере у заручники 8 людей. Однак зловмисник навіть уявити собі не міг: яке це випробування опинитися у власноруч створеній пастці з незнайомцями.

У стресовій ситуації вони раптово вирішують відкритися одне одному. На цьому етапі грабіжник раптом усвідомлює, що втрапив у халепу.

Вже традиційно Бакман розповідає затишну історію для дорослих, які теж хочуть почути казку. Автор – ніби Санта-Клаус зі світу літератури. І всім чемним читачам він приносить надію.

Згодом цю книгу можна буде перечитати під Новий рік. Коли у вікнах будинку навпроти вже увімкнуть різнокольорові лампочки.

"Тривожні люди" / #книголав

"Сніги Кіліманджаро" Ернест Гемінґвей

"Видавництво Старого Лева"

Новинки Гемінґвея – це свято, яке ще раз повернулося до українських читачів. Цього разу у збірнику короткої прози "Сніги Кіліманджаро". А графічні ілюстрації Антона Селлешія влучно доповнюють гостре полотно реальності з творів Гемінґвея.

Автор традиційно кличе читачів у подорож. Зокрема, на африканське сафарі, де запах гнилі, який виходить зі ще живого тіла, кличе диких птахів, а гієни підходять надто близько.

А між тим, ніби мимохідь, крізь сюжети проходять червоні лінії смерті, війни та кохання. Миттєвий спогад, навіяний африканською спекою та віскі з содовою, дає більше пояснень, аніж це могла б зробити біографія у ста томах.

Гемінґвей розкриває безпощадну реальність. І все-таки дає надію. Бо навіть смерть може прийти як тиша снігів Кіліманджаро.



"Сніги Кіліманджаро" / "Видавництво Старого Лева"

"Хід королеви" Волтер Тевіс

"Клуб Сімейного Дозвілля"

Свого часу Бет Гармон у гіпнотичному виконанні Ані Тейлор-Джой стала справжньою зіркою Netflix. Настав час вислухати Бет – книжкову героїню. Вона запросить читачів у 1950-ті.

У Бет з роману також єдина пристрасть – гра у шахи. Саме справа життя змушує дівчину повертатися до реальності. Водночас шахи не стали тією константою, яка змусила б Бет викреслити зі свого життя алкоголь, транквілізатори та порожнечу.

На календарі усе ближчає вирішальна дата – двобій з гросмейстером Василієм Борґовим. Бет мусить зіграти у гру, адже на карту поставлено усе.

"Хід королеви" – це справжня ретро-мандрівка. А Бет – напрочуд креативна екскурсоводка. Вона проведе читачів на свою гру, але замість плати за вхідний квиток не дозволить їм залишатися байдужими.

"Хід королеви" / "Клуб Сімейного Дозвілля"

"Її Величність королева Єлизавета. Життя сучасного монарха" Саллі Беделл Сміт

Видавництво: "КМ-БУКС"

Життя Королеви Єлизавети II – цікавіше за наймайстерніше написаний роман. Її біографія вже давно стала бестселером не лише у світі літератури, але й загалом в історії.



Саллі Беделл Сміт поєднує у собі таланти репортерки та письменниці. Вона бере читача за руку й проводить за лаштунки Букінгемського палацу. Дозволяє підгледіти, як Лілібет (саме так лагідно Єлизавету II називали її рідні) зростає, дорослішає та стає королевою однієї з наймогутніших держав.

Єлизавета II – справжній символ сучасної монархії, вінценосна жінка, фотографії якої однаково влучно прикрашають купюри та різдвяні листівки.

Водночас авторці вдалося відійти від золотого, величного та далекого образу Єлизавети II. Вона дозволила говорити саме Лілібет. Дівчині, яка зійшла на престол, але не дозволила забрати у неї право власноруч писати власну історію.

Видання проілюстроване світлинами з життя британської королівської родини.

"Її Величність королева Єлизавета. Життя сучасного монарха" / "КМ-БУКС"

"Лагідна війна" Джулія Беррі

Видавництво: "Рідна мова"

Яку історію може розповісти Афродита? Без сумніву, щось про кохання. А ще – війну, яка вривається у молодість і зриває усі її троянди.

Роман розпочинається у лобі готелю на Мангеттені, коли богиню кохання упіймали в обіймах бога війни. А далі Афродита лагідно змушує читачів перенестись у минуле.

Перша світова війна вже спустошує Європу. А тим часом під час благодійного вечора юна піаністка Гейзел приймає запрошення на танець від Джеймса, якому через декілька днів вирушати на Західний фронт.

Мрії гинуть під обстрілами. Але Афродита не збирається замовкати. Їй ще є що розповісти.

"Перша жертва війни – це правда", – каже авторка. І залишає своїх героїв напризволяще серед однієї з найпекельніших сторінок історії людства.



"Лагідна війна" / "Читомо"

"Жінки у дизайні" Ліббі Селлерс

Видавництво: ArtHuss

Буремне та водночас фантастичне XX століття назавжди змінило дизайн. Хоча тоді ця сфера залишалася не надто приязною до жінок, без них візуальна революція не відбулася б. Світові настав час дізнатися біографії своїх героїнь.

Кураторка лондонського музею мистецтва Ліббі Селлерс розповідає історії понад 20 дизайнерок. Свого часу вони стали найвпливовішими. Їхні прізвища лунають гучніше, аніж назви світових брендів.

Водночас історії так і залишилися напівзабутими. Авторка у книжці-скарбничці дбайливо береже видатний, але, на жаль, часто недооцінений творчий доробок найвідоміших дизайнерок минулого століття.

"Жінки у дизайні" – це справжній путівник у минуле. Водночас він дозволить дізнатися, чому багато що у сучасному світі – саме так, а не інакше.



"Жінки у дизайні" / ArtHuss

"Таємниця на ім'я Лаґерфельд" Лоран Аллан-Карон

Видавництво: "Фабула"

Карл Лаґерфельд став легендою ще за життя і залишився нею після смерті. Але яким він був? Журналіст Лоран Аллан-Карон підготував для близьких модельєра низку запитань. Їхні відповіді й стали основою для книги "Таємниця на ім'я Лаґерфельд".

З фрагментів мозаїки автор складає образ Лаґерфельда. І він, наче живий, починає з читачами своєрідний діалог. Про міста, мистецтво та мрію.

Ця книга – можливість стати очевидцем модельєра. Дізнатися, яким було його життя до головних подіумів світу та дружби з ключовими персонами світу моди.

Перегортаючи сторінки невигаданої історії, читачі зможуть пройти з Лаґерфельдом увесь шлях.



"Таємниця на ім'я Лаґерфельд" / "Фабула"

"Смішні кохання" Мілана Кундери

"Видавництво Старого Лева"

Шанувальники творчості Кундери можуть видихнути зі спокоєм: нарешті новинка! Ще й яка: відразу 7 новел, які наче стали дороговказом усій майбутній творчості письменника.

Кундера – відвертий зі своїми читачами. Іноді – аж занадто. Дещо з того, що він розказує, здається, найкраще думати собі, але ніколи не озвучувати вголос. Водночас письменникові вистачило сміливості залишити свої спостереження на папері.

Зі своєю фірмовою іронією автор розкриває "смішні кохання" власних героїв. Іноді здається: навіть байдуже, що ці написані люди оберуть: любов або зраду, правду чи брехню. Бо життя – це нібито те, що відбувається за цими поетичними площинами.



"Смішні кохання" / "Видавництво Старого Лева"

"Книжкове життя Ніни Гілл" Еббі Ваксман

Видавництво: Vivat

Що може бути краще, аніж книга про книголюбку? Історія від Еббі Ваксман – наче затишний синтез книгарні та кондитерської: зефіркова, але з терпкуватим запахом друкарської фарби.

Знайомтеся: Ніна Гілл – пристрасна шанувальниця книг та затята інтровертка. Їй пощастило працювати у книгарні "У лицаря" – своєму місці щастя та сили. Водночас насолоджуватися кар'єрою дівчині заважають клієнти, які частенько бажають з нею побалакати.

Для когось це не було б проблемою. Але для Ніни – справжня біда. У свій затишний світ дівчина воліє впускати лише маму та кількох найближчих друзів.

Ніна ще не знає, що невдовзі її життя перевернеться з ніг на голову. У нього увірветься ціла купа незнайомих людей. І зі всіма доведеться розмовляти. Але, може, не все так погано? Тим більше, що запеклий ворог Том раптом виявляється милим чоловіком.

Восени історія Ніни найкраще смакуватиме з какао або іншими ласощами.



"Книжкове життя Ніни Гілл" / Vivat

"Молоко! 10 000 років суперечок" Марк Курланскі

Видавництво "Урбіно"

За свою історію молоко стало настільки популярним, що йому присвятили цілу книгу. Настав час розібратися з усіма легендами, стереотипами та забобонами, які переслідують цей напій.

Як формувалася історія молока довжиною у тисячі років? Як воно впливає на життя наших сучасників? Чи можна від нього померти? Що пов'язує молоко та слово "галактика"? Автор вирішив розставити усі крапки над "і".

Курланскі охоче ділиться з читачами результатом своїх досліджень. Не забуває письменник також і про різноманітні цікавинки. Наприклад, давні греки відрили: зорі – це краплини молока, яке пролила Гера, годуючи грудьми Геракла.

Після цієї "молочної" подорожі життя точно не буде таким, як раніше. А ви готові опанувати матеріал, зібраний упродовж 10 тисяч років суперечок?

"Молоко! 10 000 років суперечок" / "Урбіно"