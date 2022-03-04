Booking почав відключатися від об'єктів у Росії

Росія впевнено рухається у напрямку кам'яного віку. Через військову агресію Росію покинули такі гіганти, як Twitter і Facebook. Тепер до них приєднався і Booking.com.

У росіян проблеми з бронюванням житла

Російські ЗМІ пишуть, що Booking.com почав відключатися від об'єктів у Росії. Повідомляється, що неможливо забронювати та знайти місця в готелях країни-окупанта.

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Про труднощі з бронюванням житла пишуть користувачі соцмереж. Їм доводиться використовувати VPN, щоб забронювати місце в готелі.

Під час пошуку росіянами не показує варіантів з доступним житлом.



Фото з твітера LA__FUENTE

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