Як повідомляють росЗМІ, у небі над Балтикою буцімто зафіксували літаки B-52. Дані свідчать про те, що засоби ППО виявили їх на підльоті до російського кордону, передає 24 Канал.

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Росіяни навіть підіймали винищувач

У страху очі величезні. Тож росіяни, коли на радарах побачили два буцімто бомбардувальники США, підняли винищувач Су-35. Його задача була ідентифікувати повітряні судна та не допустити порушення ними державного кордону. Згодом самі ж росіяни заявили, що літаки не залітали на територію країни-агресорки.

Політ Су-35 виконувався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору,

– зауважили у виданні.

На останньому зробили акцент не просто так. Адже за минулі дні російські повітряні судна на регулярній основі порушували повітряний простір. І вже неодноразово їх супроводжували літаки інших держав Європи.

Літаки B-52 не дають спокою росіянам