Как сообщают РосСМИ, в небе над Балтикой якобы зафиксировали самолеты B-52. Данные свидетельствуют о том, что средства ПВО обнаружили их на подлете к российской границе, передает 24 Канал.

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Россияне даже поднимали истребитель

У страха глаза огромные. Так что россияне, когда на радарах увидели два якобы бомбардировщика США, подняли истребитель Су-35. Его задача была идентифицировать воздушные суда и не допустить нарушения государственной границы. Впоследствии сами же россияне заявили, что самолеты не залетали на территорию страны-агрессора.

Полет Су-35 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,

– отметили в издании.

На последнем сделали упор не просто так. Ведь в минувшие дни российские воздушные суда на регулярной основе нарушали воздушное пространство. И уже не один раз их сопровождали самолеты других стран Европы.

Самолеты B-52 не дают покоя россиянам