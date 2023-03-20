Как сообщают РосСМИ, в небе над Балтикой якобы зафиксировали самолеты B-52. Данные свидетельствуют о том, что средства ПВО обнаружили их на подлете к российской границе, передает 24 Канал.
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Россияне даже поднимали истребитель
У страха глаза огромные. Так что россияне, когда на радарах увидели два якобы бомбардировщика США, подняли истребитель Су-35. Его задача была идентифицировать воздушные суда и не допустить нарушения государственной границы. Впоследствии сами же россияне заявили, что самолеты не залетали на территорию страны-агрессора.
Полет Су-35 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,
– отметили в издании.
На последнем сделали упор не просто так. Ведь в минувшие дни российские воздушные суда на регулярной основе нарушали воздушное пространство. И уже не один раз их сопровождали самолеты других стран Европы.
Самолеты B-52 не дают покоя россиянам
- Напомним, что накануне американский бомбардировщик B-52 пролетел через воздушное пространство Израиля. Он двигался в направлении Персидского залива в сопровождении двух израильских истребителей F-16.
- Заметим, что вечером 11 марта ядерный бомбардировщик B-52 пролетел вблизи границы с Россией. Его тогда сопровождал истребитель НАТО. И тогда оккупанты жаловались, что воздушное судно якобы отрабатывало выход на рубеж условного запуска крылатых ракет в направлении Санкт-Петербурга.
- Тогда, по данным Flightradar, воздушное судно также пролетало через страны Балтии. И тоже не залетало на территорию России. Но этого было достаточно, чтобы внутри страны-агрессора изрядно паниковали.
- А теперь немного о самих B-52. Они называются Stratofortress – "Стратосферная крепость". Эти воздушные суда относятся к классу многофункциональных тяжелых сверхдалеких стратегических бомбардировщиков. И находятся на вооружении воздушных сил США с 1955 года.
- Подходящие самолеты способны передвигаться на дозвуковой скорости на высоте до 15 километров. На себе он может нести разные виды вооружения, в том числе ядерное. А разрабатывался он для того, чтобы доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любой уголок СССР.