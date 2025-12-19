Сербський міністр заявив, що Україна повинна "розплатитися територією": відповідь МЗС

Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна закликав покарати Хорватію за "жахливу" участь у Першій і Другій світових війнах. Політик також провів паралель з Україною.

Про це Братіна сказав в інтерв'ю сербському таблоїду Informer, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Сафарі на вагітних жінок і дітей: як багатії платили гроші, щоб стріляти по цивільних на вулицях Сараєва

Що заявив Братіна та до чого тут Україна?

Борис Братіна заявив, що Хорватія нібито "боїться великого покарання" та додав, що "навіть маленька дитина очікує на покарання, коли робить щось погане".

В ефірі також показали виступ хорватського депутата Європарламенту Тоніно Піцули – однак без звуку. За словами ведучої, політик нібито вимагав від Сербії "відмовитися від усього сербського".

У відповідь на це Братіна сказав, що хорвати, "як і українці, мають розплатитися територією", бо "немає іншого покарання".

Звичайно, ніхто не має наміру вбивати хорватів лише тому, що вони хорвати. Це нісенітниця. Але Хорватію потрібно в якийсь спосіб покарати за її жахливу участь як у Першій світовій війні, так і особливо у Другій світовій війні, і особливо за дії на початку 1990-х,

– додав сербський міністр.

Цинічні заяви посадовця прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він запропонував Братіні використовувати територію власної країни для своїх "нерозумних словесних вправ".

Як каже українське прислів'я, в закритий рот муха не влетить,

– підсумував Тихий.

Яка позиція Сербії щодо війни в Україні?