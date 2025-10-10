У четвер, 9 жовтня, стало відомо про смерть 78-річного Бориса Фуксмана. Він був відомим медіамагнатом, інвестором і кінопродюсером.

Разом зі своїм двоюрідним братом Олександром Роднянським вони заснували український телеканал "1+1". Детальніше про біографію покійного бізнесмена читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дитинство та ранні роки життя

Дата та місце народження бізнесмена є спірними. За версією Вікіпедії, Борис Фуксман з'явився на світ 12 лютого 1947 року в єврейській родині в Києві. За оприлюдненими СБУ у 2001 році даними, – в Ризі, Латвія.

У 1970 році хлопець закінчив Київський торгово-економічний інститут. Опісля чотири роки працював асистентом оператора на Київській кіностудії документальних фільмів.

Згодом під час еміграції євреїв з СРСР родина Фуксманів переїхала до Німеччини, де й залишилася.

До слова, Фуксман входив до президії Єврейської конфедерації України, створення якої 1999 року ініціював проросійський політик Вадим Рабінович, що з листопада 2024 перебуває під санкціями РНБО.

Заснування "1+1" та інші проєкти

У 1979 році близький до мистецтва Борис заснував артгалерею в Дюсельдорфі, а вже в 1990 році разом з двоюрідним братом Олександром Роднянським переїхав до України, де відкрив продакшн-компанію Innova Film.

У 1995 році вони разом заснували телеканал "1+1".

Довідка: у 200 – 2008 роках Фуксман та Роднянський поступово продають свої частки угорській компанії CME. Після цього вона продала "1+1" своєму міноритарному акціонеру – україно-ізраїльському бізнесмену Ігору Коломойському. Остаточно угоду завершили у квітні 2010 року.

У 2007 році разом з двоюрідним братом і російсько-німецьким бізнесменом Махаелем Фліхтом заснував українську мережу кінотеатрів "Сінема Сіті".

У 2012 році в Києві завершилося будівництво готелю Hilton Kyiv, яке частково також спонсорував Фуксман.

У 2019 році він повідомив, що призупинив інвестиційні проєкти на території України й зосередився на інвестуванні в нерухомість Німеччини.

Сім'я та роман із нардепкою Іриною Бережною

Бізнесмен мав трьох доньок зі своєю дружиною Лілією – Олену, Наталію та Мішель.

Окрім того, Фуксман визнав себе батьком народженої у 2009 році Даніелли – дочки проросійської депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної.

Жінка була коханкою медіамагната, але загинула в автокатастрофі у 2017 році на узбережжі Адріатичного моря. Опісля він відсудив доньку в її бабусі – матері Бережної.