Трагічну звістку повідомив журналіст Сергій Сироватка та співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов у телефонній розмові з "Детектор медіа", передає 24 Канал.

Що відомо про смерть Шалайського?

Сироватці смерть Шалайського підтвердила його дружина. Причиною передчасного відходу журналіста стала хвороба серця.

Олекса Шалайський помер. Щойно говорив з його дружиною. Серце. Велике ідейне серце, на якому багато всього трималося. Тільки запланували новий проект. Будували плани. Жах,

– йдеться у дописі Сироватки.

Зауважимо, що ще 25 вересня Олексій Шалайський збирав у Facebook кошти на новий проєкт "Наших грошей". Проєкт мав стосуватися того, як фальшиві звинувачення в "пособництві ворогу" використовуються для роздягання бізнесу і залякування неугодних.

Чим відомий Олексій Шалайський?

Олекса Шалайський – український журналіст-розслідувач, засновник та головний редактор інтернет-видання "Наші гроші", яке спеціалізується на розкритті корупційних схем та зловживань у державних закупівлях.

Шалайський розпочав свою кар'єру на зламі 1980 – 1990-х років, працюючи в студентській газеті, а згодом у львівських виданнях "Ратуша" та "Поступ". Пізніше він працював у журналі "Пі"», а також у таких інтернет-виданнях, як ForUm, ProUA та "Дзеркало тижня".

Разом із Юрієм Ніколовим він заснував "Наші гроші", яке стало одним із найбільш впливових медіа-проектів в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією та зловживаннями в публічному секторі.

Шалайський був відомий своєю рішучістю та сміливістю у розслідуваннях, не боявся викривати високопосадовців та олігархів. Він часто підкреслював важливість незалежної журналістики для забезпечення прозорості та підзвітності влади.

