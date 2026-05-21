"Шанована й патріотична людина": Єрмак відповів на чутки про поїздку свого батька до Росії

У четвер, 21 травня, відбулося чергове судове слухання у справі екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака. На засіданні порушували тему можливої зміни запобіжного заходу, проте суд відхилив відповідне клопотання. Не обійшлося й без згадки про Бориса Єрмака – батька підозрюваного, який, імовірно, їздив до Росії.

Питання про те, чи дійсно він відвідував Санкт-Петербург, поставила Єрмаку журналістка в залі суду.

Як Єрмак прокоментував чутки про свого батька?

Передусім ексголова ОП зазначив, що його батькові вже 81 рік. Він, за словами Єрмака, "дуже шанована, чесна й патріотична людина".

Мені невідомо про його поїздки. Якщо навіть це і було, він має про це сказати,

– пояснив він.

Єрмак також уточнив, що його батько все життя провів у Києві й любить свою країну. Натомість подібні чутки, як наголосив нині підозрюваний у справі про незаконне будівництво й "відмивання" грошей, – це частина кампанії проти його родини.

Варто зауважити ще й те, що Андрій Єрмак згадав про свого брата, який наразі нібито перебуває на фронті. Про це, сказав Єрмак, "ніхто чомусь не пише".

До речі, після звільнення з посади керівника Офісу Президента у листопаді 2025-го Єрмак заявляв, що планує долучитися до ЗСУ, однак цього так і не сталося. У січні 2026 року стало відомо, що він відновив адвокатську ліцензію. Голова Антикорупційного центру "Межа" Марта Богуславець у коментарі 24 Каналу припустила, що це може бути пов'язано з підготовкою до можливих слідчих дій і потенційного захисту у разі обшуків.

Що відомо про брата Єрмака?

Денис Єрмак – молодший брат колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Відомо, що він брав участь в АТО, однак опинився в центрі скандалу після оприлюднення так званих "плівок Лероса", де йшлося про нібито його участь у просуванні потрібних людей на державні посади.

У березні 2022 року Андрій Єрмак публікував фото брата, повідомляючи, що той долучився до підрозділів тероборони як доброволець. Нинішній голова ОП Кирило Буданов також зазначав, що бачив Дениса Єрмака під час оборони Києва, зокрема в Ірпені, де той перебував зі снайперською зброєю.

До того ж, у червні 2025 року повідомлялося, що СБУ зірвала плани російських спецслужб щодо замаху на Дениса Єрмака. Зазначається, що він служить в Іноземному легіоні ГУР, виконує бойові завдання, працює з дронами та перебуває поблизу лінії зіткнення.

Як Єрмаки пов'язані з Росією?

Журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, у якому випливли факти того, що Борис Єрмак нібито відвідував Росію вже після приходу Володимира Зеленського до влади – восени 2019 року, транзитом через Білорусь.

Також повідомляється, що мати Андрія Єрмака, уродженка Санкт-Петербурга, неодноразово їздила до країни-агресорки у 2018 – 2019 роках. Ім'я Бориса Єрмака фігурує в матеріалах справи НАБУ "Мідас", яка стосується ймовірної легалізації коштів у будівництві елітної нерухомості під Києвом.

Важливо, що розслідувачі раніше вказували на бізнес-зв'язки родини Єрмаків із росіянином Рахамімом Емануїловим. Зокрема, йдеться про спільну участь у компаніях "Інтерпромфінанс Україна", "М.Є.П." та "Медійна група європейського партнерства". Борис Єрмак керував однією з цих фірм багато років.

У відповідь на це представники Андрія Єрмака заявляли, що ці зв'язки є давніми, сформованими ще до 2000-х років, коли співпраця з російським бізнесом була поширеною, а самі компанії майже не вели активної діяльності.