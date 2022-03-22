Згодом місцевий житель також наклав на себе руки. Проте наразі це ще не остаточна версія подій того дня, оскільки слідство триває.

Напередодні На Тернопільщині поліцейський випадково застрелив свого колегу

Вивіз тіло з їхнього дому

Деталі цієї трагічної події розповіли в МВС 22 березня. Слідчі встановили, що вбита – 31-річна жінка. Після скоєного, чоловік вирішив вивезти її тіло в поле.

Проте, по приїзду дуди, він наклав на себе руки. Наразі правоохоронці розслідують цю подію за статтею про умисне вбивство. Ймовірно, у справі також є помітка "самогубство", проте це не вказували у повідомленні.

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