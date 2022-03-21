Деталі трагічного інциденту

Загиблому старшому лейтенанту було 43 роки. Про це повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

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За його словами, поліцейські проводили навчання з бойового злагодження дій. Після тренувань 27-річний правоохоронець з необережності натиснув на курок вогнепальної зброї та влучив у колегу – інспектора взводу охорони Анатолія Адамова. Постраждалого відвезли у лікарню, однак врятувати так і не змогли.

Поліція призначила службову перевірку для з'ясування обставин трагічного випадку. Водночас Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею про вбивство через необережність.

Прощання із загиблим відбудеться 21 березня о 12 годині в Будинку печалі на вулиці Тарнавського в Тернополі. Похоронять Адамова на Микулинецькому кладовищі.