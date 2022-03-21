Детали трагического инцидента

Погибшему старшему лейтенанту было 43 года. Об этом сообщил представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета.

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По его словам, полицейские проводили учения по боевому слаживанию действий. После тренировок 27-летний милиционер по неосторожности нажал на курок огнестрельного оружия и попал в коллегу – инспектора взвода охраны Анатолия Адамова. Пострадавшего отвезли в больницу, однако спасти так и не смогли.

Полиция назначила служебную проверку для выяснения обстоятельств трагического случая. В то же время Государственное бюро расследований начало уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности.

Прощание с погибшим состоится 21 марта в 12 часов в Доме скорби на улице Тарнавского в Тернополе. Похоронят Адамова на Микулинецком кладбище.