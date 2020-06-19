На Київщині у Борисполі стався вибух на подвір'ї приватного будинку. Через інцидент один із чоловіків загинув на місці, а інший отримав травми.

Двоє приятелів-заробітчан 18 червня напідпитку гралися боєприпасом, який один з них знайшов, повідомила пресслужба поліції. Раптово граната вибухнула у повітрі.

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Як трапився інцидент

Інцидент трапився близько 2:30 ночі на вулиці Дем’яна Кошмана. У будинку жили двоє заробітчан із Закарпатської та Чернігівської областей.

Чоловіки випили, а тоді почали гратися гранатою, яку знайшли неподалік. Раптово граната вибухнула у повітрі. Жінка, яка перебувала у будинку, викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

Що сталося з чоловіками

32-річний чоловік із Закарпатської області загинув на місці, а його 36-річний товариш з Чернігівщини з численними осколковими пораненнями перебуває у лікарні.

Де чоловіки знайшли гранату

Наразі поліція з’ясовує походження боєприпасу. Водночас слідчі уже відкрили два кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та за умисне вбивство, з додатковою позначкою – нещасний випадок.

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