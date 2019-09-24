Борітеся — поборете: корупція в школах

Звикли, що до постійних витрат на шкільні покупки додаються "благодійні внески", кошти "на прибирання класу" або "на штори"? Подолання побутової корупції в Україні, зокрема й поборів у школах, є актуальним особливо з початком нового навчального року.

За версією даних соцопитування "Корупція в Україні 2017", який провело НАЗК, – у школах найчастіше скаржаться на обов'язкові благодійні внески (72,2%).

Учасниця проєкту "Інші правила" Альона Парфенова, співзасновниця спільноти "БатькиSOS", ділиться власним досвідом подолання корупції у школі.



Альона Парфенова

До теми: Якою має бути українська школа

"Для мене та моїх колег – Олени Бондаренко та Романа Корсуна – створення спільноти Батьки SOS – стало реальним викликом у боротьбі з корупцією, поборами у закладі освіти. Тоді, у 2014 році , ми ще не знали чим для нас все обернеться, але нас неодноразово питали – чи пройшли би всі ті випробування, які вже були, знаючи про них – і ми точно знаємо відповідь – ТАК."

Традиційні внески "на подарунки вчителям" турбують батьків усіх школярів. Щоб зламати систему, треба визначити витоки хабарництва у школах. Причина, вважає активістка – ми самі.

Коли мене питали "звідки взялася побутова корупція у школах та садочках країни" – відповідь одна – є попит і є пропозиція, бо за певну суму грошей батьки отримують певні блага, але всі ці певні блага, здебільшого, обов'язок утримання закладів освіти засновником закладу та функціональні обов'язки адміністрації та педагогів, за які останні отримують заробітну плату.

Суспільству важливо змінити ставлення до проблеми поборів у школах: навіть тут "пропозиція створює попит".

"Напевно те, що, як нам здавалось, є очевидним – для багатьох було очевидно неправильним. Ми говорили, що носити гроші на ремонт це погано, а нам – "вам що жалко", ми говорили що "вступні" це погано, а нам "у нас так прийнято", ми говорили що благодійність може бути виключно добровільною і не може бути певної визначеної суми, а нам відповідали "це ж все для ваших дітей".

Зокрема, Альона зазначає, що побутова корупція в закладах освіти є прямим механізмом знецінення школи, як інституції. Поступово все ж відбуваються зміни в законодавстві, а головне – в свідомості людей.

ГО "Студена" за підтримки проєкту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" впроваджує ініціативу "Інші правила", мета якої привернути жінок до боротьби з корупцією і розповісти історії героїнь, яким вдалося перемогти хабарництво в різних сферах діяльності.

Матеріал став можливим завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Публікації в рамках проєкту є виключною відповідальністю організації Грантоотримувача і необов'язково відображають погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

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