Боротьба проти незаконного збагачення в Україні: за ким прийдуть після Коломойського

Нещодавно СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ) вручили підозру одному з найбільших олігархів України Ігорю Коломойському. Далі слідчі мали б розглянути справу Миколи Лагуна, колишнього власника "Дельта банку".

Наразі скандальний банкір за кордоном, а його адвокати затягують судові процеси. Про це повідомляють українські ЗМІ.

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Микола Лагун – другий після Коломойського за завданням збитків фінсистемі України

Олігарх Ігор Коломойський на початку вересня отримав підозру за шахрайство та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Після цього бізнесмена взяли під варту.

Крім випадку Коломойського, є й інші корупційні та шахрайські справи, які повинні розглянути правоохоронці. Зокрема кримінальні провадження проти ексвласника "Дельта банку" Миколи Лагуна, які вже затягнулися на роки.

Серед причин неплатоспроможності банку – зловживання владою та виведення за кордон коштів як вкладників банку, так і отриманого від НБУ рефінансування на користь росіян,

– зазначають у виданні.

Зазначають, що Лагун заборгував державі 1,5 мільярда доларів. Кошти з банку виводили на інвестиційний фонд, яким керує підсанкційний росіянин Кирил Дмітрієв.

Зауважимо, що це той самий Дмітрієв, який тепер очолює Російський фонд прямих інвестицій, або так званий "гаманець Путіна". Перші розслідування проваджень проти Лагуна розпочали ще у 2015 році.

І лише через 6 років розслідування, у 2021 році, банкіру було пред'явлено підозру в цих справах. А справи з обвинуваченнями узагалі передали в Шевченківський районний суд Києва тільки цього року.

До слова, Лагун, який звинувачується в особливо тяжких злочинах, досить легко отримав рішення суду про скасування арешту та заборони на виїзд за кордон, а тоді спокійно втік з країни. При цьому, у розшук його так ніхто і не оголосив.

За оцінкою правозахисників, є реальна загроза того, що кримінальне переслідування Лагуна буде завершене з процесуальних підстав, адже за заявами адвоката останнього, Печерський суд виніс неправомірні рішення про необхідність закрити кримінальні провадження у зв’язку із закінченням строків розслідування,

– констатують у виданні.