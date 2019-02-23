Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію

Уряд хоче спробувати підірвати ІТ-індустрію під виглядом турботи за наповнення державної скарбниці. Йдеться про ініціативу "покращити" систему ФОПів – фізичних осіб підриємців. Політики заявили, що зберуть більше грошей, обклавши податками, зокрема, ІТішних ФОПів.

Внаслідок цього більше податків уряд дійсно збере, тільки не український, а польській чи ірландський. Бо ІТішники, наприклад, зі Львова, подивляться на це, покрутять пальцем біля голови, закриють ноутбук, спакують невеличку валізу і вже завтра звалять з країни. В підсумку український бюджет втратить купу податків (а йдеться, для розуміння, про мільярди), які ІТішники сплачують зараз.

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Більше того, розвиток ІТ-галузі, яка все більше стає драйвером нашої економіки, неможливий без, власне, ІТішників. Тобто окрім прямих податкових втрат, уряд завалить одну з наших найперспективніших сфер національної економіки.

Чи є проблема зі зловживанням системою ФОПів великим бізнесом? Є. Наприклад, коли у величезному супермаркеті кожна окрема каса виявляється "фізичною особою підприємцем". Це чистої води ухилення від сплати податків, з яким треба і можна боротися. Проте робити це треба з розумом, а не з "упоротим ентузіазмом" комуністичної колективізації.

Відкрию вам таємницю. Наша команда просить від мене позитивного ставлення до ініціатив влади. Тобто виходити з того, що політики хочуть добра, просто інколи помиляються в способі його досягнення. Нумо спробуємо зіграти в цю гру. Припустимо ціллю влади є збільшити надходження до бюджету, шляхом ліквідації схем ухилення від сплати податків. Цілком достойна і правильна ціль. Проте, якщо ціль дійсно така, то в мене питання: а якої хол*ри політики з ФОПів почали?



Українські схеми ухилення від сплати податків



На інфографіці ви бачите українські схеми ухилення від сплати податків. Чим більша тварина і червоне коло поряд з нею, тим більше податків бюджет не отримує через цю схему. Так от від зловживань системою ФОПів ми втрачаємо в десять разів менше, ніж від офшорних схеми чи контрабанди.

Офшорні схеми – динозавр на малюнку – крадуть у нас від 50 мільярдів гривень щороку. І для уряду ця схема, схоже, проблемою не є. Від контрабанди і сірого імпорту ми втрачаємо до 70 мільярдів гривень – на малюнку це ведмідь. І це для політиків не проблема. Конвертаційні центри – на малюнку це акула – з'їдають ще 50 мільярдів наших грошей. І це теж не проблема. Як ми бачимо ні з офшорами, ні контрабандою, ні з конвертаційними центрами влада особливо не бореться.

Якщо на описаних вище схемах ми втрачаємо 150 мільярдів гривень, але уряд обирає боротися з ФОПами, то, мабуть, збитки від них більші ніж від офшорів, контрабанди і конвертцентрів. Ні. Не більші. Збитки від зловживань системою ФОПів – п’ять мільярдів гривень. Це в десять разів менше ніж наші втрати від офшорних схем, в десять разів менше від втрат на контрабанді, і в десять разів менше від конвертцентрів.

То в мене логічне запитання до влади. Друзі, вам не здається, що у вас серйозні проблеми з визначенням пріоритетів? В цьому конкретному випадку з цим допоможе арифметика з середньої школи і формальна логіка зі старших класів. Маємо три схеми, кожна з якої з'їдає по 50 мільярдів і одну, яка з'їдає п'ять. З чим порібно боротися в першу чергу? Шановні урядовці, відповідь ніби очевидна, правда?

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До речі, я цілком сприймаю аргумент, мовляв, треба з усіма схемами одночасно боротися. Теж варіант. От тільки особливої боротьби з офшорами та контрабандою я не бачу, а от за фізичних осіб підприємців політики за останні кілька років вже кілька разів бралися. Слухайте, здається мені, що причина не втому, що влада чогось не розуміє чи не може співставити чотири цифри. Причина якраз в протилежному: влада все дуже добре розуміє і пречудово рахує.

Особливо пречудово політики рахують брудний, але такий солодкий потік корупційних грошей, які для них генерують офшорні схеми та контрабанда. Як це з ними боротися!? Ти що таке дурне, Шабунін, мелеш?! Краще візьмемося за фізичних осіб підприємців. З них особливо корупційного зиску не настрижеш, тож по них і гахнемо.

Знаєте, що ця ситуація мені нагадує? Старих мєнтів, які ганяють на зупинках бабусь – продавчинь зернят – і при цьому кришують наркодилерів. Ну бо, що з тих бабусь собі візьмеш? Копійки. А от наркоторговці приносять прибуток. Тому бабусь вони ганяють, а дилерів захищають. З точки зору їх перевернутого розуму – все дуже логічно. Так от в ситуації з ФОпами влада діє аналогічно зі старими мєнтами. І начхати політиками, що ці ФОПи, особливо з ІТ-сектору, критично потрібні країні. Вони не лише сплачують податки, вони дають шанс нашій економіці наздогнати цивілізований світ.

Не "Рошен" нам такий шанс дає, під сировину і обладнання для якого митні збори, нагадаю, зменшили. Не агрохолдинг Косюка нашу економіку витягне, якому, нагадаю, політики подарували майже мільярд гривень дотацій. В тому числі з податків, сплачених айтішкиками.

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Підсумовуючи. Боротьбу з ухиленням від сплати податків логічно було почати зі схем, від яких країна втрачає найбільше, або хоча б з усіх одночасно. Але є одне "але".

Офшори, контрабанда і конвертцентри годують владну верхівку та їх обслугу. Тому з ФОПами вони борються, а в десять разів збитковіші для країни схеми захищають.

Щоб зняти маніпуляції, свого ФОПа я закрив кілька років тому. Блог не про "треба чи не треба" боротися зі зловживаннями системою ФОПів. Треба однозначно. Блог про пріоритети, які диктує здоровий глузд, а не жадоба наживи.