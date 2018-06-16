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Боротьба з корупцією є антирейтинговою для Порошенка, – журналістка

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Президент України Петро Порошенко
Президент України Петро Порошенко / jizn.info

Все, що стосується боротьби з корупцією буде антирейтинговим для президента. Він може скільки завгодно казати, що при ньому були створенні нові антикорупційні органи, запрацювало Національне антикорупційне бюро тощо. але всі бачили, який опір чинився кожній цій дії.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Христина Бердинських.

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Як зазначила журналістка, Петро Порошенко став президентом у надзвичайно складних умовах: революція, анексія Криму, війна на Донбасі. Це безперечний факт, але наразі його рейтинги низькі.

Порошенко відверто не хотів появи Антикорсуду. Він казав, що той запрацює, хіба що. в Уганді та ще кількох країнах.Тому президент відтягнув прийняття рішення на максимальний термін, щоб у корупціонерів був час для розкрадань, – прокоментувала Христина Бердинських.

За її словами, команда президента робитиме усе, щоб у період виборів на першому плані були не економічні, а зовнішньополітичні чи релігійні питання. Також вона нагадуватиме про свої успіхи: наприклад, безвізовий режим з ЄС – це дійсно велика перемога. 

"Порошенко шукатиме не молодих і перспективних, а домовлятиметься про підтримку з місцевими лідерами. Насамперед, це мери великих міст, як Геннадій Труханов, мер Одеси, – токсичний політик на всеукраїнському рівні, але в Одесі користується підтримкою, тому допомагатиме президенту на виборах", – наголосила Христина Бердинських.

І додала, що чим ближче до виборів, тим більше ми чутимемо від Порошенка про Москву, війну, ворогів, церкву, патріотів, зрадників, і не багато про те, чому корупціонери досі на потоках. 

Відео повного випуску відеоблогу Христина Бердинських "Політична кухня" за 16 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Корупція Відеоблоги Президентські вибори 2019
Джерело: 24 канал
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