Борьба с коррупцией является антирейтинговой для Порошенко – журналистка

Все, что касается борьбы с коррупцией будет антирейтинговым для президента. Он может сколько угодно говорить, что при нем были созданы новые антикоррупционные органы, заработало Национальное антикоррупционное бюро и тому подобное, но все видели, сопротивление оказывалось каждому из этих действии.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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Как отметила журналистка, Петр Порошенко стал президентом в очень сложных условиях: революция, аннексия Крыма, война на Донбассе. Это бесспорный факт, но пока его рейтинги низкие.

Порошенко откровенно не хотел появления Антикорсуда. Он говорил, что он заработает, разве что в Уганде и еще нескольких странах. По-этому президент оттянул принятие решения на максимальный срок, чтобы у коррупционеров было время для хищений, – прокомментировала Кристина Бердинских.

По ее словам, команда президента будет делать все, чтобы в период выборов на первом плане были не экономические, а внешнеполитические или религиозные вопросы. Также она будет напоминать о своих успехах: например, безвизовый режим с ЕС - это действительно большая победа.

"Порошенко будет искать не молодых и перспективных, а договариваться о поддержке с местными лидерами. Прежде всего, это мэры крупных городов, как Геннадий Труханов, мэр Одессы, – токсический политик на всеукраинском уровне, но в Одессе пользуется поддержкой, поэтому будет помогать президенту на выборах", – отметила Кристина Бердинских.

И добавила, что чем ближе к выборам, тем больше мы будем слышать от Порошенко о Москве, войне, врагах, церкви, патриотах, предателях, и не много о том, почему коррупционеры до сих пор на потоках.

Видео полного выпуска видеоблога Кристина Бердинских "Политическая кухня" за 16 июня 2018