Менеджери вивели з Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу 56% фонду зарплати, – ЗМІ

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, який на зорі незалежності був одним із флагманів української фарміндустрії, в 2019 році став 20-м за обсягами продажів в аптеках. У I кварталі 2020 року і зовсім не потрапив у топ.

Це пов'язано з діями основних акціонерів, сім'ї Безпалько, і численними махінаціями.

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У цьому році Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод опинився в центрі одразу кількох міжнародних скандалів. Дані міжнародного аудитора Kreston показали, що сім'я Безпалько – яка управляє заводом і контролює, за деякими оцінками, понад 50% акцій – вже кілька років виводить гроші підприємства на свою кишенькову фірму,

– мовиться у розслідуванні.

За результатами аудиту справи щодо махінацій у БХФЗ розглядають суди Англії, Німеччини, Швейцарії та України.

Дані міжнародного аудитора показали, що тільки за 2015 – 2016 роки через фірму дочки Миколи та Людмили Безпалько – Ірини Ржепецької – вивели 6,8 мільйона доларів, що становить близько 56% фонду оплати праці всього колективу БХФЗ за цілий рік.

"Фармацевтичну сировину БХФЗ купує в основному у маловідомої німецької компанії "Фармаплант Фабрікейшн Кемішер Продакт Гмбх". Сплив договір між "Фармаплантом" та англійською компанією "Метабей Імпорт/Експорт Лтд". Суть цього договору в тому, що перша компанія платить другій за нібито "послуги зі сприяння в укладенні контрактів з країнами Східної Європи". Вартість цих послуг становить 30% від тих грошей, які БХФЗ платив "Фармапланту" за фармацевтичну сировину", – повідомили журналісти.

Власником фірми-прокладки "Метабей" виявилася Ірина Ржепецька. Високий суд справедливості в Лондоні вже наклав арешт на рахунок цієї компанії. Також заяви були подані до суду Швейцарії, оскільки в цій країні Ржепецька відкрила рахунки "Метабей". Справу розглядає і Господарський суд Києва. У всіх випадках мовиться про компенсацію збитків, які сім'я Безпалько заподіяла заводу.