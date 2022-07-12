Борються зі страхом перед боєм: на Запоріжжі окупанти масово помирають від передозу наркотиками

Тактика російських генералів щодо постачання на передову великої кількості наркотичних препаратів вже почала забирати життя путінських ординців. У багатьох загарбників, які звикли до вживання промедолу перед боєм, вже сформувалася серйозна залежність.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, передові підрозділи російських окупантів вже достатньо давно на оперативному рівні забезпечують додатковими порціями наркотичних анальгетиків. Офіцери на місцях рекомендують бійцям робити ін'єкції безпосередньо перед наступами, аби вгамувати паніку.

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Таке використання препарату хоча й призводить до збільшення кількості загиблих у боях, але дає змогу генералам забезпечувати навали піхоти на позиції захисників України.

Страх настільки великий, що вводять по 3 дози

Масове використання промедолу як засобу для боротьби зі страхом українські спецслужби зафіксували серед мобілізованих на Донбасі, бойовиків так званих "республік" та російських строковиків під час боїв на луганському напрямку.

"Досвідчені" окупанти, яких призначили керувати підрозділами немотивованої піхоти, підказали мобілізованим використати препарат перед боєм.

Ефективність "обдовбаних" підрозділів стрімко підвищилася, через що постачання промедолу у військо суттєво збільшили. Наразі боєздатність деяких підрозділів російських окупантів повністю залежить від того, чи мають вояки в аптечках промедол.

На початку липня російські штабні офіцери віддали наказ на перекидання кількох таких угруповань до Запорізької області. Перед загарбниками поставили завдання забезпечити наступ в напрямку Гуляйполя.

Перші ж спроби якось просунутися ближче до важливого населеного пункту призвели до чималих втрат з боку росії. Окупанти, бойовики та мобілізовані, які вважали, що після боїв на Луганщині тепер "відпочиватимуть" на Запоріжжі, відчули на собі, що таке HIMARS, оцінили якість роботи українських артилеристів та почали панікувати. Адже зрозуміли, що будь-яка ділянка фронту на українській землі несе для них лише страждання та смерть.

Аби вгамувати почуття страху, "ванькам" довелося підсилювати кількість ін'єкцій, що й почало призводити до передозування. Зрозуміло, що на полі бою від такого врятувати неможливо. Тому сотні російських окупантів помирають під час атак не від куль чи уламків, а від наркотиків. За словами захисників України, у посадках вони знаходять безліч трупів з піною у роті, а поруч із ними – шприци-тюбики.

Пішов воювати в Україну – повернувся безногим наркоманом

Судячи з того, що відбувається на всіх ділянках фронтів, скільки б не тривала ця війна, російські окупанти та бойовики будуть розтрощені. Ветерани путінської "забави", яким пощастить повернутися додому живими, жалюгідно існуватимуть й отримуватимуть копійки від держави. Більшість з них назавжди залишаться наркозалежними та непрацездатними через відсутність кінцівок.

Генералів не цікавить майбутнє власних військових. Тим паче, зазвичай життя російського воїна в Україні є нетривалим. Тому наркозалежність війська не створює якихось суттєвих проблем командуванню, а навпаки допомагає високопосадовцям виконувати завдання путіна. Через це у штабах армій залюбки й далі підтримуватимуть постачання промедолу на передову.