В боях проти окупантів загинули два сини російського добровольця Бутусіна

В напружених боях проти загарбників загинули два сини добровольця з Росії Олега Бутусіна – Роман та Леонід.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці начальник відділу у справах ветеранів в Івано-Франківській області Володимир Веркалець.

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За його словами, усі до останнього сподівалися, що хлопці живі. Однак трагічні новини підтвердилися.

Надія жевріла до останнього, що живі, але — сум і біль, сльози та горе! Дякуємо вам, наші захисники України! Нехай Господь допоможе рідним перенести біль втрати, а ми повинні зробити все, щоб пам‘ять про кожного Героя була вічною! — написав Володимир Веркалець.

Нагадаємо, російський доброволець Олег Бутусін переїхав на Прикарпаття з Владивостоку разом зі своєю сім’єю у 2014 році. В чоловіка – аж 10 дітей. У 2015 – 2016 роках Бутусін воював поблизу Донецька у складі сьомого батальйону Добровольчого українського корпусу.

Через те, що під час боїв у нього згорів паспорт, Олег Бутусов досі не отримав українське громадянство. Ще в грудні 2021 року депутати Івано-Франківської облради закликали Державну міграційну службу та Володимира Зеленського надати добровольцю громадянство.

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