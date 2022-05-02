Боєць "Азову" Капранов припустив, коли переможе Україна

Україна може здобути перемогу у війни з Росією вже влітку 2022 року. Гучна поразка загарбників автоматично означатиме кінець російській імперії.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу заявив письменник, історик та військовослужбовець полку "Азов" Дмитро Капранов.

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На його думку, російську імперію доб'є гучна поразка. Цей програш Росії може забезпечити лише Україна.

Коли Україна переможе у війні з Росією

Дмитро Карпанов пояснив, що поки що, попри значні втрати ворога, російські окупанти намагаються здійснювати наступ. Наразі Україна обіймає оборонну позицію.

За оптимістичними прогнозами, перемога України відбудеться влітку. На осінь доведеться ставити міцні кордони,

– підкреслив військовий.

Після поразки Росії, в історичному контексті, від російської імперії може залишитись Москва та Санкт-Петербург. Водночас, як підкреслив письменник, не обов'язково єдиним суб'єктом.

Він припустив, що можуть утворитись окремі Санкт-Петербурзька і Московська республіки Натомість ми побачимо окремими та незалежними, наприклад, Бурятію, Башкирію та інші частини теперішньої Росії.

Згодом ці незалежні республіки воюватимуть одна з одною. На жаль, це впливатиме і на Україну, як переконаний Капранов.

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