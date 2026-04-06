Сили оборони відновили контроль поблизу Амбарного, – Deep State

Українські військові мали успіхи у просуванні на фронті. Захисникам удалося відновити контроль поблизу Амбарного у Харківській області.

Про це пише Deep State.

Яка ситуація біля Амбарного зараз?

Про відновлення позицій Силами оборони біля Амбарного проєкт Deep State повідомив у своєму оновленні мапи від 6 квітня.

Аналітики також зазначили, що підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади здійснили успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки цієї території.

Бійці системно знищують противника, позбавляючи його можливості відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах,

– зауважили експерти.

Як відбувалася зачистка території біля Амбарного / Відео Deep State

У самій 129 ОВМБр наголосили, що просування вперед дається ціною надзвичайних зусиль, мужності та професійної роботи штурмових підрозділів, операторів БпЛА й артилерії.

Село Амбарне розташоване у Харківській області поблизу кордону з Росією. 25 березня аналітики Deep State повідомляли, що російські окупанти змогли просунутися поблизу Амбарного.

Де розташоване село Амбарне: дивіться на карті

