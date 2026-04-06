Сили оборони відновили контроль поблизу Амбарного, – Deep State
- Українські військові відновили контроль поблизу Амбарного у Харківській області, здійснивши успішну операцію з винищення противника.
- Аналітики Deep State повідомили про цю подію у своєму оновленні мапи від 6 квітня, зазначивши, що операція вимагала надзвичайних зусиль та професійної роботи підрозділів.
Яка ситуація біля Амбарного зараз?
Про відновлення позицій Силами оборони біля Амбарного проєкт Deep State повідомив у своєму оновленні мапи від 6 квітня.
Аналітики також зазначили, що підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади здійснили успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки цієї території.
Бійці системно знищують противника, позбавляючи його можливості відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах,
– зауважили експерти.
Як відбувалася зачистка території біля Амбарного / Відео Deep State
У самій 129 ОВМБр наголосили, що просування вперед дається ціною надзвичайних зусиль, мужності та професійної роботи штурмових підрозділів, операторів БпЛА й артилерії.
Село Амбарне розташоване у Харківській області поблизу кордону з Росією. 25 березня аналітики Deep State повідомляли, що російські окупанти змогли просунутися поблизу Амбарного.
Що зараз відбувається на фронті у Харківській області?
Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів в етері 24 Каналу, що масових штурмів чи спроб прориву бронетехнікою на окремих ділянках фронту у Харківській області немає. Однак війна не стала на паузу: ворог "заривається" в землю, проводить аеророзвідку та чекає, коли на лінії зіткнення з'явиться "зеленка".
Аналітики Deep State зазначали, що станом на 1 квітня окупанти просунулися поблизу Піщаного у Харківській області. Таким чином ворог намагається наступати на Ківшарівку.
30 березня ЗСУ захопили російських військових, які намагались встановити прапор у Ківшарівці на Харківщині. 4 окупантів узяли в полон на місці, ще 2 – напередодні.