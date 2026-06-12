Росія приготувала до 80 тисяч окупантів, – генерал армії сказав, на яке місто націлилися

Росіяни переорієнтовують свої сили на Донеччині й пробують захопити одне з найбільших міст, яке залишилося в області. Для цього ворог зосередив там левову частину свого війська.

Як розповів 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, сьогодні особливо небезпечна ситуація біля Костянтинівки. Росіяни намагаються здійснювати оперативний тиск для захоплення всієї Донеччини, але це їм не вдається.

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До яких дій вдається ворог біля Костянтинівки?

Україна створила потужну укріплену позицію у Слов'янську, тому легко пробитися росіяни точно не зможуть. До того ж Сили оборони зачистили територію Лимана. Ворог частково перемістився на південь. Вивільнивши частину сил, які використовував для взяття Мирнограда і Покровська, він рушив на Костянтинівку.

"Зараз стратегічним завдання Росії є захопити з півдня і півночі населені пункти, створити ударні групи й бойові можливості для повного накриття Костянтинівки дронами, ракетними системами, артилерією. Далі підуть малі штурмові групи, які мають просочуватися безпосередньо у місто", – розповів генерал армії.

Маломуж про ситуацію біля Костянтинівки: дивіться відео

Росіяни використовують природу, щоб маскуватися, адже зараз багато зелені. Працюють сотні їхніх груп, які потрібно виявляти, знищувати. Сили оборони роблять це постійно – вдень та вночі. Також ми знищуємо їхні резерви, виявляємо їх розвідувальними безпілотними системами, а тоді завдаємо ударів. Накриваємо вогнем або оточуємо опорні пункти ворога.

Скільки сил зібрали росіяни для наступу?

Українські військові не дають ворогові зайти в Костянтинівку чи створити передумови для напівоточення. Але найголовніше у цій стратегії – знищити всі резервні можливості, адже росіяни планують після захоплення опорних пунктів і розширення зони – рушити більш потужними групами.

"Вони готували угруповання до 80 тисяч, щоб рухатися через Покровський та Добропільський напрямки аж до Костянтинівки з різних боків. Ми стоїмо у своїх секторах нижче, контролюємо ситуацію і не даємо ворогу перспектив для оточення міста", – наголосив Микола Маломуж.

Ситуація біля Костянтинівки: дивіться на карті

Ворог уже звітує Путіну про те, що частина Костянтинівки нібито захоплена й окупанти скоро підуть на Краматорськ. Для Кремля важлива окупація міста, бо це стартовий майданчик для наступу на центральне місто Донецької області – Краматорськ. Але таких можливостей противнику ми не даємо.

Ми проводимо не тільки захисні функції, але й удари з флангів, контратакуємо. Скоріш за все, зону дії безпілотних систем розширять, це допоможе знищувати більше ворожих засобів у конкретних секторах.

Також важливо посилювати позиції, особливо новітнім озброєнням. Цього росіяни не витримають, адже не вміють швидко адаптовуватися до нових ефективних дій.

Головне про оборону Костянтинівки

Наприкінці травня, користуючись активізацією обговорень можливого наступу з Білорусі, росіяни спробували зайти в Костянтинівку з півдня та південного заходу. Для того, щоб витіснити з міста українські підрозділи, противник скидає авіабомби. Він хоче захопити населений пункт за час літньої наступальної кампанії.

На початку червня аналітики DeepState оприлюднили карту, де видно, що росіяни просунулися у Костянтинівці та розширили свій контроль навколо. Окупанти концентруються на захоплені населених пунктів біля міста – Іллінівки та Новодмитрівки. Це дасть змогу відрізати північну частину Костянтинівки.

Через кілька днів росіяни заявили про нібито напівоточення ЗСУ. Окупанти справді провели інфільтрацію в одному з районів, але підтверджених просувань не досягли. Аналітики наголошують, що наявність ворожих сил у Костянтинівці не свідчить про оточення наших військ.