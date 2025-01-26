Колишні "вагнерівці" з'явилися у районі Часового Яру, – ЗСУ про ситуацію на цьому напрямку

На Краматорському напрямку, біля Часового Яру військові спостерігають появу підрозділів "Ахмат", які складаються з колишніх бійців ПВК "Вагнер". Також з'явилися й російські добровольці формування "Русіч".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова представника пресслужби 24 ОМБр імені Короля Данила Андрія Полухіна в ефірі "Суспільне. Студія".

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Що зараз відбувається біля Часового Яру

Андрій Полухін зазначив, що на Краматорському напрямку діє дуже підготовлена піхота, яка пройшла інтенсивну підготовку. Росіяни готові до бойових дій, як у міській смузі, так і в полях

Це 98 десантна дивізія, це люди, які вчаться під штурми, під взяття тих чи інших рубежів. Також вони посилюються іншими підрозділами. За останньою інформацією, це підрозділи "Ахмат", до котрої увійшли колишні члени так званої групи "Вагнер", так і добровольче формування "Русіч",

– вказує речник.

За словами Полухіна, ситуація в районі Часового Яру складна. Ворог щодня проводить штурмові дії, здебільшого використовує тактику малих груп, коли невеликою кількістю людей намагається проникнути в тил українських позицій.

"Противник вдало намагається використовувати погодні умови – тумани, опади, коли ми доволі обмежені у використанні наших безпілотних систем, і таким чином він намагається проникати у місто. Наші хлопці реагують адекватно, відбиваються. Противник зазнає великих втрат", — зазначив спікер.

Андрій Полухін додав, що російські військові обстрілюють Часів Яр з артилерії та мінометів, РСЗВ, залучають авіацію. Також, за його словами, цього тижня військові взяли в полон декілька росіян з 98 десантної дивізії, які дуже близько підійшли до позиції ЗСУ.

Наразі у Часовому Яру лишається близько 200 місцевих жителів, однак вони майже не впливають на ведення бойових дій. Люди перебувають в укриттях.